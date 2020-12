L’anno che verrà: Amadeus

Sarà nuovamente il bravissimo Amadeus a condurre L’anno che verrà, la trasmissione che andrà in onda su Rai 1 il 31 dicembre 2020 per accompagnare gli telespettatori fino al termine del 2020. Lo show prenderà il via dopo il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e verrà realizzato negli studi televisivi Fabrizio Frizzi a Roma.