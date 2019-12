“All I Want for Christmas Is You” al numero 1: Mariah Carey entra nella storia

Una delle hit natalizie più amate e famose, "All I Want for Christmas Is You", di Mariah Carey, dopo 25 anni, arriva al numero 1 della classifica Usa. E diventa la sua 19esima canzone numero 1. La cantante entra così nella storia. Con oltre 16 milioni di copie vendute nel mondo non è solo una delle canzoni natalizie più conosciute nel mondo, ma anche il 12esimo singolo più venduto nella storia della musica.