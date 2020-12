Alessandra Mussolini, carriera e vita privata

Alessandra Mussolini, ex politica, ex attrice, concorrente di Ballando e un futuro tutta da scrivere. Nata a Roma il 30 dicembre del 1962, compie 58 anni. Per lei il 2020 è stato un anno importante, che l’ha portata a vivere un’esperienza nuova come quella di Ballando con le stelle e a decidere di cambiare vita e lasciare la politica.