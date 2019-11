Adele, dimagrita e felice, al compleanno di Drake

La Cantante Adele è apparsa incredibilmente dimagrita al compleanno dell'amico cantante Drake, che si è tenuta presso gli studi Goya di Hollywood mercoledì 23 ottobre. Fasciata in un bellissimo abito di velluto nero Etro, che lasciava scoperte le spalle, la cantante è apparsa felice e in splendida forma. Il suo segreto? Un nuovo amore e il "Reformer Pilates", macchinario che prevede un repertorio di esercizi per tutto il corpo, tramite un attrezzo progettato appositamente per rafforzare, tonificare, allungare e modellare attraverso una serie di esercizi ben precisi