Marco Bocci regista: “A Tor Bella Monaca Non Piove Mai”

Marco Bocci e Laura Chiatti alla presentazione, a Roma, del primo film da regista dell'attore: "A Tor Bella Monaca Non Piove Mai", storia ambientata nella difficile periferia romana, dove chi ha scelto la cattiva strada non riesce a smarcarsi e chi ha scelto a fatica di restare pulito finisce inevitabilmente di provare la tentazione di "svoltare" in maniera disonesta. Un film scritto e diretto col cuore, da chi nella periferia è nato e cresciuto.