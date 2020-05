10 uomini rossi da farvi girare la testa

Simbolo di potenza nell’Antico Egitto, di magia e diavoleria nel Medioevo, di grande bellezza nel Rinascimento, i capelli rossi sono sempre stati simbolo di unicità, anticonformismo e indiscutibile fascino. Possono piacere più o meno, ma non passano mai inosservati e si distinguono nel mucchio. La nostra classifica dei 10 rossi che non potranno non farvi girare la testa. Scommettiamo?