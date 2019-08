Flora Canto in ospedale: “Estate di flebo e digiuni”. E ringrazia Enrico Brignano

editato in: da

Cosa avrà fatto Flora Canto? La compagna di Enrico Brignano, infatti, tramite Instagram ha fatto sapere ai suoi fan di aver passato dieci giorni in ospedale.

Flora Canto, ex tronista ed attrice, ha subito un intervento chirurgico che l’ha costretta a rimanere in ospedale per diversi giorni. Un’estate non semplice per lei, affiancata costantemente da Enrico Brignano, suo compagno dal 2013, e da Martina, la bambina nata dal loro amore. A farlo sapere proprio lei, tramite il suo profilo Instagram, con un post che ha sorpreso tutti:

Oggi è una bella giornata. Dopo 10 giorni, finalmente si esce. È stata un’estate alternativa fatta di flebo, digiuni ed un intervento andato bene, grazie a Dio. Anche se preferivo tramonti, mare e aperitivi. Vorrei ringraziare pubblicamente il prof. Bracci per l’amore e la pazienza con cui mi ha curato, tutti gli infermieri e infermiere che mi hanno accudito nel migliore dei modi, la mia dolce famiglia e soprattutto la mia dolce metà che ha cercato di starmi accanto, pur compensando la mia assenza a casa. Ti amo Enrico Brignano. Ed ora tanto riposo per cercare di arrivare al meglio all’esperienza lavorativa che mi aspetta a Settembre, quindi devo recuperare velocemente! Se dovessi stonare in diretta non me ne vogliate. Ed ora finalmente mi godo la mia topolina, senza dubbio la mia migliore cura.

Cosa abbia avuto Flora, per ora, rimane un mistero. L’attrice, infatti, ha preferito non rivelare il motivo per il quale ha dovuto affrontare l’intervento. Ciò che è certo è che non si tratta di chirurgia estetica. Rispondendo ad un commento di un utente che aveva insinuato si trattasse di questo, la Canto ha precisato che non è affatto così, non perché contraria a ritocchi e miglioramenti estetici tramite chirurgia, ma perché avrebbe evitato di farlo in un mese caldo come quello di agosto.

L’intervento, in ogni caso, è andato a buon fine. Flora, infatti, pensa già al futuro e al suo prossimo impegno lavorativo: a settembre sarà impegnata con Tale e Quale Show, dove parteciperà come concorrente. Parole dolcissime, invece, quelle che dedica ad Enrico Brignano. Il loro amore sembra andare a gonfie vele.

Enrico Brignano, inoltre, ci ha tenuto a far sentire la sua vicinanza alla compagna rispondendo al post su Instagram con un commento dolcissimo: “ti amo anche io, sono sempre accanto a te”. Chissà, magari dopo questi giorni particolari arriverà anche la tanto desiderata proposta di matrimonio?