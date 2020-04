Briatore vicino alla Gregoraci, ma ha una nuova fidanzata

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Flavio Briatore convive con Elisabetta Gregoraci, ma ha una nuova fidanzata. Nessun ritorno di fiamma fra gli ex, l’imprenditore, secondo quanto svelato dal settimanale Chi, starebbe frequentando una nuova ragazza. Lei è Dana, giovanissima e bella, conosciuta nella hall di un hotel. Fonti vicine a Briatore rivelano che starebbe cercando, almeno per ora, di tenere segreta la laison, stanco dei continui gossip sul suo conto.

Qualche settimana fa, in occasione del suo 70esimo compleanno, Flavio aveva raccontato la sua vita a Montecarlo in compagnia del figlio Nathan Falco e dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci. I due ex attualmente vivono sotto lo stesso tetto e sembrano andare molto d’accordo, come testimoniano le foto di famiglia postate su Instagram. Nonostante i presupposti però il ritorno di fiamma non ci sarebbe mai stato.

Se la Gregoraci è tornata single dopo l’addio a Francesco Bettuzzi, sembra che Briatore stia frequentando una nuova persona. Si tratta di Dana, che avrebbe regalato il sorriso all’imprenditore. “Flavio Briatore avrebbe una nuova fiamma e si tratterebbe della bellissima e giovanissima Dana – si legge sul settimanale Chi -. I due si sarebbero incontrati nella hall dell’Hotel Principe di Savoia di Milano. Il manager nega, anche perché sta trascorrendo questo periodo di quarantena nella sua Montecarlo con il figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci”.

Dopo la separazione, arrivata nel 2017, Briatore e la Gregoraci non si sono allontanati. Hanno continuato a frequentarsi e a rimanere uniti per il bene del figlio Nathan Falco che oggi è un bambino sereno e felice. Nonostante ciò entrambi hanno sempre smentito la possibilità di un ritorno di fiamma, di cui invece si è spesso parlato.

“C’è grandissimo rispetto, noi ci vogliamo bene – aveva confessato la Gregoraci a Mara Venier -. Sono stati 12 anni molto importanti. Forse si è reso conto di quello che ha perso, in giro c’è un po’ di tutto, un po’ di circo. Ora per noi il centro di tutto è il nostro bambino. Lo amiamo entrambi ed è sereno e felice perché non ha mai visto i genitori litigare. Forse sono stata una delle poche donne che gli hanno davvero voluto bene. Avendo un bambino, lui ci sarà sempre per me e io per lui”