Briatore torna dalla Gregoraci, Benedetta Bosi lasciata con un sms

Flavio Briatore lascia Benedetta Bosi e torna da Elisabetta Gregoraci. Solo oggi scopriamo i retroscena dell’addio dell’imprenditore alla studentessa ventenne grazie a Chi. Il settimanale infatti ha svelato alcuni dettagli sulla rottura fra il milionario e la giovanissima fiamma, avvenuto dopo un romantico viaggio a Londra.

Secondo alcune fonti interpellate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, Briatore e la Bosi avrebbero trascorso un week end nella City. Poco dopo però Flavio avrebbe inviato un sms a Benedetta per mettere fine alla frequentazione, volando a Dubai con la Gregoraci e il figlio Nathan. Non è dato sapere cosa sia accaduto fra i due, soprattutto perché Briatore non ha mai confermato la love story e ha sempre indicato la studentessa ventenne come “un’amica”.

Quando, qualche mese fa, il settimanale Chi aveva pubblicato le foto di un viaggio della coppia in Kenya, Elisabetta aveva commentato con durezza. La showgirl calabrese su Instagram aveva affermato di “rabbrividire” di fronte ai 49 anni di differenza d’età fra l’ex marito e la Bosi. Briatore non aveva reagito, ma sembra che, dopo lo scontro la distanza, gli ex si siano chiariti.

Oggi fra Elisabetta e Flavio è tornato il sereno. Non solo: i due, insieme alla famiglia della Gregoraci e a Nathan, sono volati a Dubai per un Natale da favola. Il legame che li unisce, a quanto pare, è più forte di qualsiasi altra cosa.

“Feste da single per Flavio Briatore – si legge su Chi Magazine – che ha lasciato, dopo un weekend romantico a Londra, la giovanissima Benedetta. Flavio ha liquidato la storia con un sms, facendo perdere le proprie tracce. Il suo cuore batte ancora per l’ex moglie Elisabetta Gregoraci?”.

I due sono stati sposati circa dieci anni e, nonostante il divorzio, sono rimasti molto uniti. Elisabetta dopo l’addio a Flavio aveva iniziato una relazione con Francesco Bettuzzi, terminata dopo diversi tira e molla. Briatore invece aveva vissuto un brevissimo flirt (tenuto segreto) con Taylor Mega. Poi i gossip su Benedetta Bosi, la reazione decisa dell’ex moglie e la scelta di mettere un punto alla storia d’amore.