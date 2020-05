editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Flavio Briatore parla del figlio Nathan Falco e fa una gaffe su Elisabetta Gregoraci. L’imprenditore e la showgirl hanno vissuto una lunga storia d’amore, coronata dal matrimonio e dalla nascita di un figlio. Nonostante l’addio non si sono mai allontanati del tutto, tanto che spesso si è parlato di un possibile ritorno di fiamma. Entrambi hanno sempre negato di essere tornati insieme, anche se il sentimento che li lega è molto forte, come dimostrano le parole (la piccola gaffe) di Briatore.

L’imprenditore infatti si è raccontato al settimanale Oggi parlando del suo rapporto con Nathan Falco. “Tratto mio figlio come se fosse un sessantenne – ha confessato -. Lui capisce, si interessa. Se sono collegato con qualche manager, si mette in un angolo e ascolta interessato quello che diciamo. Mi accorgo che assorbe tutto quello che si dice e qualche suo comportamento mi fa anche riflettere”.

Briatore ha poi parlato anche di Elisabetta Gregoraci, riferendosi alla showgirl come a “mia moglie”. L’assenza della parola “ex” non è sfuggita ai fan della coppia che sperano in un ritorno di fiamma, nonostante tutto. “Io sono a Montecarlo – ha svelato Flavio -, questa è una fortuna perché il governo ha fatto un gran lavoro e qui le visite e le uscite sono permesse, senza restrizioni se non quelle di rispettare le linee guida sulle distanze da mantenere, e le mascherine. Oggi ho fatto una passeggiata di 7 chilometri. Mia moglie e mio figlio abitano vicino”.

Una piccola gaffe quella di Briatore, che però conferma la forte stima e il sentimento che prova nei confronti di Elisabetta. “In questo periodo ho tanto tempo in più – ha rivelato -, le attività sono ferme, non devi nemmeno preoccuparti di quanto incassi. In questi giorni, a parte le conference call, ho molto meno da fare del solito. Non sono mai stato così a lungo in casa come ora. Nathan sta tra casa mia e casa di Elisabetta. Sono a 300 metri una dall’altra. Ci vediamo molto spesso”. D’altronde dieci anni d’amore non si possono cancellare, così come l’affetto per Nathan Falco che rimane la cosa più preziosa e importante per entrambi.