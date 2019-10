Flavio Briatore ha una nuova fiamma, la reazione di Elisabetta Gregoraci su Instagram

editato in: da

Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci, ha una nuova fiamma. Secondo alcune indiscrezioni l’imprenditore sarebbe stato avvistato con Benedetta Bosi, star di Instagram, con cui avrebbe trascorso una serata al Cipriani di Montecarlo.

Dopo il flirt con Taylor Mega e Vittoria Di Flavio, Briatore avrebbe ritrovato i sorriso accanto alla giovane toscana. Il gossip, lanciato da Dagospia, non è stato smentito nè confermato dai diretti interessati. Ma come avrà reagito la Gregoraci di fronte a questo pettegolezzo sull’ex marito?

La showgirl e l’imprenditore si sono detti addio dopo oltre dieci anni d’amore e la nascita di un figlio, Nathan Falco. Per amore del piccolo Flavio ed Elisabetta sono rimasti uniti anche dopo il divorzio, continuando a festeggiare insieme gli eventi importanti e trascorrendo in famiglia anche le vacanze. Quest’estate l’ex coppia si era divisa fra la Sardegna e Capri ed era apparsa sempre sorridente e felice, così tanto da alimentare l’ipotesi di un ritorno di fiamma.

Un’ipotesi smentita da entrambi, tanto che qualche settimana dopo la Gregoraci era stata paparazzata all’aeroporto pronta a volare a Lampedusa in compagnia di Francesco Bettuzzi, l’uomo che le aveva fatto battere di nuovo il cuore dopo il divorzio e da cui si era allontanata.

In queste ore in cui Briatore è al centro del gossip, Elisabetta ha scelto la via del silenzio. La showgirl non ha risposto ai commenti degli utenti e ha preferito dedicarsi al figlio Nathan Falco. Nelle Stories ha postato alcuni video in cui si prepara per andare a cena con il figlio. Nelle clip la modella calabrese appare in perfetta forma e sorridente, concentrata sul suo ruolo di mamma e decisa a non farsi turbare dai pettegolezzi.

“Quando sono con Nathan sto solo con lui – aveva raccontato qualche tempo fa al settimanale Oggi -, e il resto non esiste. Evito anche di andare a cena con le amiche. Se mi propongono un weekend dico no. Ovviamente poi ho rinunciato a programmi quotidiani che mi sono stati offerti: per me era impensabile stare via dal lunedì al venerdì a Roma, lontano da mio figlio […]. Le rinunce ci sono eccome, ma so che tra poco Nathan non mi calcolerà più. Già ora si organizza con i suoi amici, tra qualche tempo lo vedrò col contagocce. Me lo godo finché posso”.