Briatore e la Gregoraci di nuovo insieme dopo le tensioni

Dopo le tensioni e numerosi gossip, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono stati avvistati di nuovo insieme. L’imprenditore e l’ex moglie nell’ultimo periodo erano finiti al centro di polemiche e pettegolezzi a causa del presunto flirt di Briatore con Benedetta Bosi.

A far discutere la differenza d’età fra i due, ben 49 anni, che la Gregoraci, interrogata dai follower su Instagram, aveva definito come da brividi. Poco dopo Flavio aveva dichiarato a Novella 2000 di non avere nessuna love story con la modella e studentessa, definendola semplicemente “un’amica”.

Dopo il divorzio, la showgirl calabrese e l’ex marito avevano deciso di mantenere buoni rapporti per il bene del figlio Nathan Falco. Gli ex avevano trascorso spesso le feste insieme ed erano stati avvistati in coppia anche in vacanza. Poi le tensioni causate dalla comparsa sulla scena di Benedetta Bosi, la rottura degli equilibri e un lungo silenzio.

Ora, a distanza di settimane, sembra che fra Flavio ed Elisabetta sia tornato il sereno. I due infatti hanno trascorso una giornata all’insegna della famiglia a Monte Carlo. A svelarlo è stato lo stesso Briatore che ha postato nelle Stories di Instagram uno scatto in cui è a pranzo con l’ex moglie. “Cute”, ha scritto l’imprenditore immortalando la Gregoraci che è apparsa sorridente e felice.

Un amore, quello fra la showgirl e il milionario, durato oltre dieci anni. Dopo l’addio Elisabetta aveva ritrovato il sorriso accanto a Francesco Bettuzzi, ma sembra che la love story, dopo diversi tira e molla, sia ormai terminata. Briatore aveva invece vissuto un flirt segreto con Taylor Mega (che è tornata a parlare di lui di recente, ospite di Piero Chiambretti). In seguito era stato avvistato con altre donne, senza mai confermare nessuna relazione. Infine l’arrivo di Benedetta Bosi aveva minato gli equilibri fra gli ex.

Il legame fra Flavio ed Elisabetta però sembra più forte di qualsiasi altra cosa. Per questo, dopo le incomprensioni e qualche frecciatina a distanza, i due hanno ritrovato il sorriso che mancava da tempo.