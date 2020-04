Briatore compie 70 anni: il messaggio per la Gregoraci su Instagram

editato in: da

Briatore compie 70 anni e festeggia con Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco su Instagram. L’imprenditore è sempre più legato all’ex moglie con cui sta trascorrendo questi giorni a casa. Dopo il divorzio, arrivato nel 2017, i due non si sono detti definitivamente addio e di recente sono tornati ad abitare insieme a Montecarlo.

A raccontarlo, qualche tempo fa, era stato proprio Briatore, che aveva svelato la quotidianità con l’ex moglie e il figlio Nathan. Classe 1950, l’imprenditore ha festeggiato i suoi 70 anni lontano da lustrini e champagne, vivendo una festa più intima e, forse, anche più felice. Con lui le due persone che ama di più al mondo: il figlio Falco e l’ex moglie Elisabetta.

Su Instagram, Briatore ha condiviso uno scatto in cui è nel giardino di casa e sorride di fronte a una torta al cioccolato. Dietro di lui la Gregoraci e Nathan, pronti a festeggiarlo. “Grazie Elisabetta”, ha scritto Flavio, dimostrando, ancora una volta, quanto il legame con l’ex moglie sia forte. Nelle Stories, l’imprenditore ha condiviso anche un video in cui la modella calabrese porta in tavola il carrè di vitello. Scene private di vita quotidiana, in cui la Gregoraci appare sorridente e molto felice.

Secondo alcune indiscrezioni, Briatore starebbe tentando di riconquistare l’ex e sarebbe pronto a tutto pur di riunire la famiglia. Elisabetta è stata fra i primi a fare gli auguri a Flavio su Instagram. La showgirl si è filmata mentre preparava il pranzo, fra uova farcite e vitello tonnato, fra risate e tanta positività. “Buon compleanno Flavio”, ha scritto, postando la foto della famiglia al completo.

La conduttrice ha alle spalle una storia finita con Francesco Bettuzzi. La love story con l’imprenditore era iniziata poco dopo il divorzio, ma non era mai decollata, fra continui tira e molla causati, forse, proprio dalla presenza di Briatore. Lo stesso Bettuzzi, dopo l’ennesima rottura, si era sfogato su Instagram parlando di un “rapporto con tre persone”.

“Lui più vicino a me? Più io vicino a lui – aveva confessato la modella qualche tempo fa a Mara Venier, ospite di Domenica In -. Stare con una persona significa sostenersi nelle cose più belle e meno belle. La vita è una ruota. Per me è molto naturale stargli vicino nei momenti più difficili. Lui forse ha sempre visto una cosa strana stare vicino a una persona nei momenti difficili, perché ha sempre frequentato persone che non sono normali […] Ci vogliamo ancora molto molto bene – aveva concluso -, sono stati dodici anni molto importanti. Mi ha voluto bene, poi si è un po’ perso. In giro, è difficile trovare persone come me, fuori c’è il circo”.