Briatore con la nuova fiamma (giovanissima): la Gregoraci fugge a Los Angeles

Benedetta Bosi, la nuova (presunta) fiamma di Flavio Briatore

Mentre Briatore si diverte in Kenya insieme alla nuova (giovanissima) fiamma, Benedetta Bosi, Elisabetta Gregoraci scappa a Los Angeles con il figlio Nathan Falco. La showgirl calabrese si è concessa una vacanza dall’altra parte del mondo, per rilassarsi e, forse, per sfuggire ai gossip che hanno travolto l’ex marito in questi giorni.

Dopo settimane di indiscrezioni e pettegolezzi sembra ormai confermata la laison fra Benedetta Bosi e l’imprenditore. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto che documentano il viaggio romantico della coppia a Malindi, dove Briatore possiede un resort. Secondo alcune fonti la modella e l’ex della Gregoraci avrebbero trascorso qualche giorno a Roma, fra hotel di lusso e cene in locali esclusivi, prima di raggiungere le spiagge bianche del Kenya con un jet privato.

Un viaggio che conferma l’interesse fortissimo di Flavio nei confronti di Benedetta Bosi, nonostante la forte differenza d’età. Lei infatti ha vent’anni, mentre lui 69: a separarli quasi mezzo secolo, ma questo dettaglio non sembra preoccupare l’imprenditore. Nelle immagini pubblicate da Chi i due si scambiano teneri baci e si divertono in piscina.

La relazione con la Bosi arriva dopo un lungo periodo da single per Briatore in cui si era parlato persino di un ritorno di fiamma con Elisabetta. Dopo il flirt con Taylor Mega infatti l’imprenditore aveva trascorso un’estate all’insegna della famiglia insieme alla Gregoraci, fra Capri e la Sardegna.

Ora che il suo cuore ha ripreso a battere per un’altra donna però, la showgirl calabrese avrebbe deciso di allontanarsi per un po’. Su Instagram la modella ha annunciato a sorpresa un viaggio a Los Angeles – solo lei e il figlio Nathan Falco. Una vacanza che ha il sapore di una piccola fuga, forse per allontanarsi dai gossip su Briatore e il legame con Benedetta Bosi.

Per ora la Gregoraci non ha ancora commentato la relazione dell’ex, ma in passato la stessa Taylor Mega aveva svelato una certa gelosia di Elisabetta nei confronti dell’ex. La conduttrice, come è noto, dopo il divorzio ha vissuto una storia altalenante con Francesco Bettuzzi, imprenditore che sembra definitivamente scomparso dalla sua vita.