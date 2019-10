Chi è Filippo Gili, il fidanzato di Vanessa Scalera star di Imma Tataranni

editato in: da

Filippo Gili è il fidanzato di Vanessa Scalera, la protagonista di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Classe 1977, l’attrice ha lavorato per anni a teatro e al cinema, prendendo parte anche alla fiction L’Aquila, grandi speranze, a regalarle il successo però è stata la serie tv in onda su Rai Uno e campione d’ascolti.

42 anni e una solida carriera, Vanessa è molto gelosa della sua vita privata. Da oltre dieci anni è legata a Filippo Gili, attore e regista teatrale con cui ha lavorato spesso in passato. Il 53enne è molto conosciuto nel mondo dello spettacolo, ma è allergico ai gossip, per questo motivo non ha voluto rilasciare troppe dichiarazioni sulla sua relazione con la Scalera.

Intercettato dal settimanale Gente, Gili ha detto solamente: “Sì, Vanessa e io stiamo insieme da tempo. Negli anni abbiamo anche lavorato insieme sul palcoscenico, ma non mi faccia dire di più”. Il regista ha anche chiesto di puntare l’attenzione sul talento di Vanessa Scalera e il successo di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore e non sulla sua vita privata.

“Ora i riflettori devono essere tutti sulla bravura di Vanessa come attrice – ha spiegato -, non sulla nostra coppia, e io sono davvero felice per lei, che ha un grande talento e merita tutto l’amore del pubblico più vasto possibile”.

Vanessa e Filippo stanno insieme da circa dieci anni e non hanno figli. Condividono la passione per la recitazione e hanno spesso collaborato sul palcoscenico. Lui l’ha diretta in Antigone, celebre opera teatrale, mentre hanno recitato insieme in Prima di andare via.

“Quando sono insieme, sul palcoscenico e nella vita di tutti i giorni, trasmettono grande positività e una grande energia – ha svelato una persona che li conosce bene -. E adesso Filippo, orgoglioso del successo di Vanessa, non perde una puntata di Imma Tataranni”.

Vanessa, proprio come Filippo, non ha mai raccontato molto sulla sua vita privata. In un’intervista però ha confessato di considerare fondamentale il compagno. “La persona di cui mi fido di più al mondo è il mio compagno – ha detto a Gente -. È il primo con cui mi confronto quando accetto un progetto o interpreto un ruolo, il primo al quale chiedo un parere”.