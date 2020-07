Filippo Bisciglia, la tenera dedica per Pamela Camassa su Instagram

editato in: da

Chi è Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island

Nonostante gli impegni che costellano le sue estati ormai da molti anni, Filippo Bisciglia non dimentica gli affetti più cari. Lo dimostra un dolcissimo post che ha pubblicato su Instagram, dal quale traspare tutto il suo amore per la bella Pamela Camassa, da tanto tempo al suo fianco.

“Lei che mi sopporta e supporta da anni… Santa subito” – scrive il conduttore sul suo profilo social, come didascalia ad una splendida foto che lo ritrae abbracciato alla sua dolce metà, la showgirl Pamela Camassa. Segno di un amore che non risente di crisi, nonostante il passare del tempo: i due stanno insieme da oltre 12 anni e sono una delle coppie più longeve dello showbiz italiano – da quando cioè lei era ancora una modella e lui si gloriava del suo successo come concorrente del Grande Fratello – eppure sembrano innamorati come il primo giorno.

Li abbiamo visti, bellissimi e molto uniti, partecipare ad Amici Celebrities solo qualche mese fa – e ricordiamo bene le lacrime di gioia che Filippo Bisciglia ha mostrato senza alcuna vergogna nel momento in cui la sua amata Pamela veniva incoronata vincitrice dello show di Maria De Filippi. E da quel giorno le indiscrezioni sul loro conto non hanno fatto altro che rincorrersi, tanto che, addirittura, nelle scorse settimane si è parlato di una presunta gravidanza.

La notizia, che aveva immediatamente infervorato i tanti fan della coppia, è stata prontamente smentita dal conduttore, che ha però rivelato come il loro desiderio sia quello di avere presto un bambino. La stessa Pamela, nei mesi scorsi, aveva confessato di sentirsi finalmente pronta a diventare mamma. È evidente, insomma, che la loro relazione continui ad andare a gonfie vele, nonostante gli impegni televisivi di Filippo lo portino spesso lontano da casa.

In queste settimane, Bisciglia è in onda su Canale 5 con una nuova, specialissima edizione di Temptation Island. Questo è ormai un appuntamento fisso per il conduttore, che tutti gli anni, con l’arrivare dell’estate, si “trasferisce” presso l’Is Morus Relais in Sardegna per seguire da vicino le vicende delle coppie che decidono di mettere alla prova il loro amore. Anche quest’anno Filippo Bisciglia è tornato a conquistare il pubblico con la sua simpatia e la sua sensibilità, alla guida dello show tanto amato dai telespettatori. Ma Pamela è nel suo cuore anche nei giorni più impegnativi.