Filippo Bisciglia su Instagram si sfoga contro i vip

Filippo Bisciglia su Instagram attacca di vip e ringrazia Ron dopo l’esperienza ad Amici Celebrities. Il conduttore di Temptation Island, arrivato al successo grazie al Grande Fratello, da tempo è diventato uno dei personaggi televisivi più amati.

Merito, anche, della sua grande spontaneità, la stessa che ha mostrato in un post di Instagram in cui ha commentato il comportamento di alcuni vip che, a suo dire, non si sono dimostrati gentili. Filippo ha postato sul suo profilo un video che racconta l’esibizione ad Amici Celebrities sulle note di una delle canzoni più famose di Ron.

Il conduttore ha avuto la possibilità di duettare con l’artista e ha scoperto una bellissima persona. Lo stesso Filippo non può dire di alcuni personaggi famosi conosciuti dietro le quinte in tv. Bisciglia non ha fatto nomi, ma il suo racconto è piuttosto chiaro.

In questi anni – ha spiegato il compagno di Pamela Camassa – ho avuto la possibilità di conoscere tantissime persone che prima conoscevo solo tramite la televisione e che poi ho incontrato “live”. Non vi nascondo che in alcuni casi sarebbe stato meglio non incontrarli e rimanere con “il mito” che mi ero prefissato”.

“Con Ron – ha aggiunto – invece ho avuto conferma che la grande persona che immaginavo, il grande artista…è così davvero. Grazie Ron, per me è stato un onore cantare al tuo fianco”. Classe 1977, il conduttore collabora da tempo con Maria De Filippi e ogni anno stupisce i telespettatori con Temptation Island.

Secondo alcune indiscrezioni però presto potremmo vederlo in una nuova veste. Il conduttore infatti sarebbe fra i personaggi televisivi contattati da Alfonso Signorini per prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip insieme alla compagna Pamela Camassa.

Quest’ultima si è aggiudicata il primo posto ad Amici Celebrities, battendo in finale Massimiliano Varrese, arrivato secondo, e lo stesso conduttore, che ha ottenuto la medaglia di bronzo.