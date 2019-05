editato in: da

Che fine ha fatto Fiammetta Cicogna? Protagonista di un celebre show e conduttrice, da qualche tempo è scomparsa dal piccolo schermo.

Classe 1988, l’ex modella ha annunciato su Instagram di essere in attesa di due gemelli. Fiammetta ha postato una foto che la ritrae al tramonto, a Taormina, mentre mette in mostra un bel pancione. “Doppietta di @luckygrey al 90’ sul calar del sole” ha scritto taggando il fidanzato che poco dopo ha risposto, pubblicando anche l’immagine di due fatine, segno che potrebbe trattarsi di due femmine.

Modella, musicista e conduttrice, Fiammetta Cicogna è arrivata al successo negli anni Duemila, quando venne scelta da Gabriele Muccino per interpretare la tastierista in un noto spot televisivo. Poi il ruolo di conduttrice ai Venice Musi Awards su Rai Due e il passaggio a Mediaset, con la conduzione di un programma tutto suo su Italia Uno. Wild – Oltrenatura è stato un successo, andato in onda per ben sei stagioni consecutive con Fiammetta sempre alla conduzione.

Nel 2015 la Cicogna ha deciso di cambiare vita e coltivare la passione per la recitazione, aprendo due anni dopo una casa di produzione. Da diverso tempo al suo fianco c’è Carl Hirschmann, imprenditore svizzero di 38 anni famoso nel jet set ed ex di Paris Hilton. La coppia, sempre lontano dai gossip e dai riflettori, ha deciso di mettere su famiglia e presto Fiammetta e Carl diventeranno genitori di due gemelli.

Per la Cicogna si tratta del primo figlio, mentre l’imprenditore ha già una bimba di 6 anni nata da una precedente relazione. Qualche mese fa, in occasione del suo debutto a teatro, Fiammetta si era confessata sulle pagine di Vanity Fair.

“È un’arma dai mille tagli – aveva detto -. A me ha sempre tolto tantissimo potere e allo stesso tempo mi ha anche dato un certo vantaggio. Devi, però, saperla rendere confortevole, far capire che a volte ti imbarazza. Altrimenti spaventi, crei un muro. Ti considerano solo “la biondona”. Io poi sono un maschiacchio. Se potessi indosserei solo gli abiti del mio fidanzato o dei miei fratelli”.