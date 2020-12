Festa di Natale – Una serata per Telethon, l’omaggio di Serena Rossi a Frizzi e il ricordo di Proietti

editato in: da

Grandi sorrisi e tante emozioni nella puntata della Festa di Natale – Una serata per Telethon, consueto appuntamento annuale di Rai 1, che unisce la voglia e la necessità di raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica a una vera e propria festa e allo spettacolo portato in onda da numerosi artisti che hanno fatto innamorare e appassionare il pubblico italiano.

Ad aprire il charity show Antonella Clerici che, con un bellissimo tailleur luminoso, ha presentato un’anteprima della serata in cui ha sottolineato il principio ispiratore di questo importante show: la generosità del pubblico e degli artisti che, con il sorriso hanno deciso prendere parte a questa puntata speciale per raggiungere tutti insieme il nobile obiettivo:

Questa sera scenderà in campo non un solo conduttore, ma una staffetta di stelle dello spettacolo per augurarvi buon natale e per accendere la ricerca.

Ha, poi, lasciato spazio a una serie di immagini di quanto accaduto negli anni passati. Non poteva mancare il volto di Fabrizio Frizzi. Il conduttore, scomparso nel 2018, ha sempre preso parte a questo importante appuntamento e ha attivamente sostenuto le attività di Telethon.

Anche Serena Rossi ha, in un secondo momento, voluto fare un emozionante omaggio a Frizzi dedicandogli la canzone ‘Hai un amico in me’, dalla colonna del film d’animazione Toy Story, cantata proprio dal conduttore:

Questa canzone – ha affermato la Rossi – la cantava un grande amico di tutti noi presente in questo studio, un grande amico di tutti voi a casa e un grande amico di Telethon: Fabrizio Frizzi. Questa sera questa canzone voglio dedicarla a voi, e anche a Fabrizio.

E, nel cuore degli italiani, insieme a Fabrizio Frizzi, c’è anche Gigi Proietti. Il dispiacere e il dolore per la sua perdita, avvenuta nello scorso novembre, sono, d’altronde, ancora forti. A ricordarlo, mostrando un suo monologo e cantando uno stornello romano, Stefano Fresi.

A dare veramente il via allo show ci ha pensato, poi, Gigi D’Alessio, che si è esibito con il suo pianoforte al centro dello studio. A sostenerlo, seppur a distanza, due suoi grandi amici e colleghi che stanno condividendo con lui l’avventura a The Voice – Senior nel ruolo di giudici, Al Bano e il rapper Clementino.

Al fianco di Gigi, poi, anche due altri importanti nomi del mondo della musica. Paolo Belli e, per la prima volta nel charity show, Filippo Neviani, in arte Nek che, seppur infortunato a una mano, non ha voluto rinunciare a questa bellissima ed emozionante esperienza.

Insomma una serata di festa, a cui hanno preso parte anche Serena Bortone, Rocio Munoz Morales, Flavio Insinna, Paola Cortellesi, Cristiana Capotondi e tanti altri, dove a trionfare sono state la generosità e la solidarietà.