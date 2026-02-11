Fedez e Giulia Honegger spunta l’anello di fidanzamento: gravidanza in vista

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Fedez e Giulia Honegger

Continuano le indiscrezioni sul futuro sentimentale di Fedez e Giulia Honegger. La coppia non solo sarebbe in attesa di un figlio, ma starebbe anche progettando le nozze. A confermarlo ci sarebbe un anello di fidanzamento spuntato sul dito della giovane stilista.

Fedez e Giulia Honegger, spunta l’anello

Dopo il divorzio da Chiara Ferragni e lo scandalo causato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona, Fedez ha scelto di vivere lontano dai riflettori la sua relazione con Giulia Honegger. Una storia d’amore importante, protetta dai gossip e dall’invadenza, con pochissime foto pubblicate sui social e poca voglia di raccontarsi.

Nelle ultime foto che ritraggono Giulia e Fedez insieme la coppia passeggia per Milano in compagnia di Leone e Vittoria, i figli del rapper frutto del legame con Chiara Ferragni. Ad attirare l’attenzione però è soprattutto l’anello con diamanti e smeraldi apparso al dito della Honegger. Un regalo importante e un pegno d’amore che potrebbe indicare un impegno per il futuro.

Dietro quell’anello, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe un cambiamento radicale nella vita della coppia. Giulia infatti avrebbe scoperto da poco di essere incinta di Fedez. La coppia aspetterebbe una bambina. A confermarlo ci sarebbero molti indizi. Prima di tutto la scelta della stilista di mostrarsi in pubblico solamente con abiti larghi e cappotti oversize, mentre fonti rivelano che Giulia, appassionata di sushi, si sarebbe recata di recente nel suo ristorante preferito, chiedendo però solo pesce ben cotto.

L’amore di Giulia Honegger e Fedez

L’amore fra Giulia Honegger e Fedez, come accennato già, è cresciuto lontano da occhi indiscreti ed è stato tenuto segreto per molto tempo. Il legame fra la stilista e il rapper è arrivato dopo un momento particolarmente buio per Fedez, segnato dalla separazione con Chiara Ferragni e dalla depressione che l’aveva portato a pensare persino al suicidio.

Poi la rinascita, iniziata col coraggio di raccontarsi sul palco di Sanremo con la sua canzone, e una nuova vita. “Sono in una fase di ricostruzione – aveva raccontato lui stesso a Gabriele Vagnato, prima di ufficializzare la storia con Giulia -. Ho distrutto tutto quello che c’era, tipo la bomba atomica a Nagasaki. È bello perché dalle macerie puoi ripartire. Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver imparato mai nulla. Sto cercando di rielaborare alcuni episodi della mia vita, di dargli un senso. Sta venendo bene”.

29 anni e una carriera nel mondo della moda, Giulia Honegger è entrata in punta di piedi nell’esistenza del cantante. Nel 2024 ha creato Ayme, un brand di abbigliamento, insieme alla sua migliore amica. La coppia, dopo una frequentazione in segreto, era uscita allo scoperto nell’estate del 2025.

E se Fedez sembra aver voltato definitivamente pagina con Giulia, Chiara Ferragni è ancora in cerca dell’amore. Dopo la fine del suo matrimonio l’influencer si era legata a Giovanni Tronchetti Provera, noto manager. Una relazione fatta di alti e bassi, soprattutto per via della grande esposizione mediatica di lei, terminata qualche settimana fa con il ritorno di fiamma dell’imprenditore con l’ex moglie Nicole Moellhausen.