Fedez critica le veline e Costanza Caracciolo risponde su Instagram

Fedez critica le veline di Striscia la Notizia e Costanza Caracciolo si infuria su Instagram. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando il rapper ha pubblicato un video nelle Stories in cui criticava questa figura televisiva che è stata il trampolino di lancio per tantissime showgirl.

“Le vostre figlie avevano il sogno di diventare veline – ha detto il marito di Chiara Ferragni – e per riuscire a farlo dovevano fare cose poco edificanti come leccare il c*** a destra e sinistra o uscire con vecchi bavosi“. Parole molto forti che hanno provocato la reazione di Striscia la Notizia. L’inviato dello show, Valerio Staffelli, ha consegnato il Tapiro D’Oro al rapper, che di fronte alle telecamere si è scusato con le ragazze che si sono sentite offese dalle sue parole: “Forse ho generalizzato e mi dispiace, forse ho sbagliato a dire veline“ ha detto.

Le scuse di Fedez però non sono bastate a Costanza Caracciolo. La modella siciliana è salita sul bancone di Striscia la Notizia insieme a Federica Nargi. L’esordio nel tg satirico le ha portato fortuna e oggi è una influencer molto apprezzata, oltre che mamma di Stella, nata dall’amore per Bobo Vieri.

La Caracciolo non ha apprezzato le parole di Fedez e ha commentato le sue dichiarazioni su Instagram, senza nascondere un certo fastidio. “Ancora nel 2019 utilizzano il termine ‘veline’ ingiustamente per identificare altro genere di donne, che con ognuna di noi non ha niente a che vedere!” ha scritto. Poco dopo l’ex velina di Striscia ha risposto anche a un utente che l’aveva attaccata.

“Purtroppo te come tanti altri siete ignoranti – ha spiegato – continuate ad ‘ignorare’ il termine e il ruolo che rivestono le ‘veline’. Feste, calciatori e vita frivola: hai mai vissuto con una velina? Conosci una velina? Hai mai passato un giorno da velina? ‘Potevate andare in biblioteca?’ Pensi ancora che l’abito faccia davvero il Monaco? Preferisco essere accostata a tutto ciò che hai detto altre 100 mila volte, che a morire da ‘ignorante’”.