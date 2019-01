Fedez e Chiara Ferragni, lite furiosa in aereo: l’indiscrezione

editato in: da

Una lite furiosa in aereo di ritorno dal viaggio di nozze. I protagonisti? Chiara Ferragni e Fedez.

Dopo il matrimonio celebrato il 1 settembre a Noto, in Sicilia, i Ferragnez sono partiti per la luna di miele alle Maldive. Un viaggio lussuoso e romantico raccontato dalla coppia su Instagram con video e foto che hanno raccolto migliaia di Like e commenti. Sembra però che la realtà raccontata sui social fosse molto diversa da quella vissuta da Chiara Ferragni e Fedez.

A rivelarlo il giornalista Albero Dandolo, che nella sua rubrica ha riportato le rivelazioni di alcuni testimoni che erano presenti sul volo che ha riportato i Ferragnez dalle Maldive a Milano. Secondo gli insider, la fashion blogger e il rapper sarebbero stati i protagonisti di una lite furiosa scoppiata per motivi di lavoro.

A quanto pare Chiara, insieme a Tatiana, la madre di Fedez, avrebbe cercato di convincere il marito a licenziare una persona dal suo management. Di fronte al rifiuto del cantante sarebbe scoppiato un litigio. I diretti interessati non hanno commentato l’indiscrezione, ma qualche giorno fa il rapper si era detto stanco dei continui gossip sul loro amore.

“Sto iniziando a comprendere le persone che ci odiano – aveva detto il 29enne, infuriandosi su Instagram -, perché è ovvio che se vengono assillati continuamente da ciò che facciamo. Sembra che le priorità del Paese riguardino le stro****e che facciamo noi – aveva aggiunto riferendosi ai media italiani -. Tutto questo è assurdo”.

“Ne ho letti almeno 7 di articoli del ca**o inutili su di noi – aveva concluso il rapper -. Parlate delle priorità del Paese, sbattetevene il ca**o di noi, che non abbiamo bisogno di voi. Posso andare su un sito di informazione e trovare delle non notizie? Che senso ha? Vale la pena fare due click per perdere la dignità di un giornale?”.