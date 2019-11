Chiara Ferragni, Leone al pronto soccorso: “Un taglio sulla fronte, ma sta bene”

editato in: da

Momenti di paura per Chiara Ferragni e Fedez che sono dovuti correre al pronto soccorso dopo che il piccolo Leone si era fatto male, provocandosi un profondo taglio sulla fronte. A raccontarlo è stata proprio l’influencer che, insieme al marito, ha vissuto attimi di preoccupazione.

L’incidente è avvenuto nell’appartamento di Milano in cui vive la famiglia. Leone stava correndo per casa quando è andato a sbattere con la fronte contro un battiscopa. Il bambino, che compirà due anni a marzo, si è causato un taglio così profondo che sono stati necessari sei punti di sutura. Ora sta bene, ma la paura per Fedez e Chiara è stata grande.

Nelle scorse ore molti fan si erano insospettiti di fronte al silenzio della Ferragni su Instagram. In questi giorni infatti la fashion blogger sta continuando la promozione del suo documentario ed è molto attiva sia nelle Stories che nel feed del social fotografico. La sua assenza prolungata dunque aveva fatto supporre ai follower che fosse successo qualcosa.

Dopo una lunga attesa, la Ferragni è tornata a parlare in un video in cui c’è anche Fedez. Il rapper e la fashion blogger sono apparsi piuttosto provati, ma comunque sereni. “Lei sta bene”, ci ha tenuto a chiarire il cantante, mentre la moglie ha raccontato: “Ho perso 20 anni di vita, però Leo sta bene. È finito con la fronte su un battiscopa mentre correva in casa e quindi aveva un taglio sulla fronte. Abbiamo dovuto portarlo al pronto soccorso. Gli hanno dato sei punti. È stato un pomeriggio/sera intenso. Però sta bene”.

Leo non ha ancora compiuto due anni ed è un bambino vivace e sorridente. I follower hanno imparato a conoscerlo grazie a Instagram, dove la Ferragni ha documentato la sua crescita, dallo svezzamento alle prima paroline, sino ai giochi con il suo papà. Può accadere che un bimbo così piccolo si faccia male, per fortuna però lo spavento è durato poco e, dopo la corsa in ospedale e l’intervento dei medici, Leone è tornato a casa, pronto a farsi coccolare da mamma e papà.