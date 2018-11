Fedez svela la canzone dedicata a Leone: “Con la vita che ti ho dato ho cambiato la mia”

editato in: da

Prima di ogni cosa. Si intitola così la nuova canzone di Fedez, dedicata al piccolo Leone che, in pochi mesi, è riuscito a stravolgere la sua vita.

Biondissimo, con splendidi occhi azzurri e un sorriso furbetto: Leone è identico a mamma Chiara Ferragni ed è diventato in breve tempo il centro del mondo del rapper e la sua fonte di ispirazione. Nella notte fra il 19 e il 20 marzo 2018 la fashion blogger ha dato alla luce il primogenito della coppia, che oggi ha 8 mesi e in braccio a papà Fedez suona i tasti del pianoforte, ascoltando rapito la canzone dedicata a lui.

In principio fu Claudio Baglioni, che scrisse Avrai, poi fu la volta di Eros Ramazzotti e L’Aurora per la sua Auri, ora tocca a Fedez e Leone, protagonisti di un video e un singolo che hanno già conquistato milioni di fan su Instagram.

“Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone – aveva scritto qualche giorno fa il rapper, rivolgendosi a Leone e annunciando l’uscita del brano -. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri. […] Non ti nascondo però che questa volta il salto da una dimensione così intima a un palcoscenico pubblico mi mette un po’ di tensione. Ma da quando sei arrivato niente è più come prima. La verità è che con la vita che ti ho dato ho cambiato la mia”.

“Prima di ogni cosa” non è solo una dichiarazione d’amore di un papà a suo figlio, ma anche una sorta di libretto d’istruzioni per la vita, con qualche consiglio per non sbagliare e ripetere gli stessi errori fatti da Fedez. “Cerca un po’ di te nei testi di De Andrè – canta – ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno” e poi ancora “Un cinico spietato che non si è mai adattato che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu. Tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato”.

Qualche giorno fa Fedez aveva cantato per la prima volta “Prima di ogni cosa”, mettendosi al pianoforte davanti a Leone e Chiara Ferragni. E mentre la musica inondava l’aria e il piccolo guardava rapito il suo papà, l’influencer si era sciolta in lacrime.