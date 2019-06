Fedez si fa biondo: la reazione di Chiara Ferragni

editato in: da

Fedez cambia look e si fa biondo, scatenando la reazione dei follower, ma soprattutto di Chiara Ferragni.

Il rapper ancora una volta ha colpito nel segno, pubblicando su Instagram un post che ha collezionato quasi 700 mila Like. Nella foto Fedez sorride, mostrando il suo nuovo look: capelli biondi ossigenati. “Ho battuto sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi” ha scritto nella didascalia.

Lo scatto ha scatenato l’ironia dei follower, che l’hanno paragonato a Goku a Justin Bieber e persino a Iginio Massari, chef con cui Fedez ha collaborato. Il primo commento arrivato al post però è quello di Chiara Ferragni, che ha scritto: “Ma quanto sei figo amore mio” con tanto di cuore rosa trafitto da una freccia.

In realtà la fashion blogger, che si trova a Madrid per promuovere la sua prima linea di make up creata con Lancome, aveva scoperto i nuovi capelli biondi di Fedez qualche ora prima. A svelarlo è stato proprio il rapper che nelle Stories di Instagram ha pubblicato uno scatto che immortala il momento esatto in cui Chiara ha visto per la prima volta il look del marito.

Occhi sgranati e bocca spalancata: la reazione della Ferragni è stata decisamente comica, ma, a quanto pare, dopo lo shock iniziale l’influencer ha apprezzato. Il rapper è riuscito a strappare un sorriso alla moglie dopo che nelle scorse settimane la famiglia aveva vissuto un momento delicato.

Come aveva raccontato lo stesso Fedez su Instagram, gli era stata scoperta una piccola anomalia durante un esame di controllo. Alla fine tutto si era risolto per il meglio, ma la paura aveva spinto il rapper a interrogarsi sul senso della vita.

“Il vero lusso nella vita è riuscire a ritagliarsi un mese intero da dedicare al proprio figlio – aveva spiegato -. Tutto il resto può essere bellissimo, ma non indispensabile. Ho rincorso i miei sogni, il successo e i soldi e mentirei se vi dicessi che non è stato bello. Ma rincorrere Lello è tutta un’altra storia!”.