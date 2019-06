Fedez, anomalia ad un controllo medico: lo sfogo e la riflessione sulla vita

editato in: da

Un lungo messaggio in cui riflette sul senso delle vita e su ciò che davvero conta dopo aver scoperto un’anomalia ad un controllo medico: Fedez si mette a nudo su Instagram.

Lo fa – come svela lui stesso – dopo averci riflettuto per molto tempo, ma con la convinzione di poter lanciare un messaggio importante a moltissime persone che lo seguono. Il rapper, sposato da quasi un anno con Chiara Ferragni e papà di Leone, ha raccontato di essersi spaventato molto dopo che, in seguito ad un controllo medico di routine, gli è stata riscontrata “un’anomalia” che “avrebbe potuto preannunciare un male più grande, di quelli con cui ci devi convivere tutta la vita purtroppo (è tutto sotto controllo)”.

Un’esperienza che l’ha spinto a riflettere su ciò che davvero conta nella sua esistenza e sul modo in cui stava spendendo il suo tempo. “Piano piano ho iniziato ad affrontare le mie giornate con piccolo mantra – ha spiegato il rapper -: “cosa faresti se questa giornata fosse l’ultima della tua vita?” Da lì in poi è stato tutto in divenire”.

Così ha deciso di mettere da parte il lavoro per un po’ e di trascorrere un intero mese insieme al piccolo Leone. “Mi rendo conto – ha scritto su Instagram rivolgendosi ai follower – che la nostra condizione di privilegio, agli occhi di molti, possa mettere in secondo piano praticamente qualsiasi problema. Credetemi quando vi dico che i soldi non potranno mai essere la panacea di tutti i vostri mali”.

L’anomalia di cui parla Fedez e la paura l’hanno spinto a farsi tante domande sul senso della vita e la risposta è stata la sua famiglia. “Sembra stupido, ma vorrei riuscire a trasmettervi che il vero lusso nella vita è riuscire a ritagliarsi un mese intero da dedicare al proprio figlio – ha spiegato -. Tutto il resto può essere bellissimo, ma non indispensabile. Ho rincorso i miei sogni, il successo e i soldi e mentirei se vi dicessi che non è stato bello. Ma rincorrere Lello è tutta un’altra storia! Cercate qualcosa (o meglio qualcuno) – ha concluso Fedez – da rincorrere che vi renda realmente felici e non sarà tempo sprecato”.