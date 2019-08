Federico Quaranta fuori da Linea Verde: lo sfogo sulla Rai e la rivelazione sulla Clerici

editato in: da

Federico Quaranta non condurrà più Linea Verde e si sfoga in un’intervista, parlando non solo della Rai, ma anche di Antonella Clerici, collega e grande amica.

I due condividono lo stesso destino. A pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti dell’azienda di Viale Mazzini infatti sono stati esclusi dalla conduzione e non hanno subito nessuna ricollocazione. Il giornalista ha rivelato che, nonostante gli ottimi ascolti ottenuti con la sua conduzione, non sarà più al timone di Linea Verde. Al suo posto ci sarà Beppe Convertini, scelto anche come conduttore de La Vita in Diretta.

Non solo, Quaranta ha confessato che avrebbe dovuto presentare lui Gran Tour, programma poi assegnato a Lorella Cuccarini. Il giornalista ha criticato la scelta del direttore Teresa De Santis con cui ha cercato di avere un confronto, ma senza risultati.

“Ho mandato un messaggio e non ho ricevuto risposta – ha detto a TvBlog -. Ho chiesto quattro volte di essere ricevuto, ma non ho mai ricevuto risposta. Ho chiamato il mio agente, Lucio Presta, e mi ha confermato che era proprio così. Mi ha detto che pensava che risultati e meritocrazia valessero: ‘A quanto pare, non devi lavorare tu, ma deve lavorare qualcun altro’. Io non ho niente contro Convertini – ha concluso -. Sta lavorando? Sì. Sta facendo bene il suo lavoro? Abbastanza, senza controprogrammazione, con lo share del programma diviso…”.

Federico Quaranta ha poi commentato l’esclusione di Antonella Clerici dai palinsesti Rai. I due sono amici da anni e lui l’ha sostituita più volte al timone de La prova del cuoco. “Il direttore di rete ha il diritto di fare le sue scelte. E le fa. Ma qui stiamo parlando di Antonella Clerici. Non di Federico Quaranta – ha chiarito -. Parliamo della signora della televisione italiana. Su Antonella bisognerebbe aprire un capitolo a parte”.

Il giornalista ha svelato di aver parlato di questa situazione con Antonella Clerici: “Di recente ne ho parlato con lei – ha confessato -. Mi ha detto che restare a casa, pur avendo un contratto con la rete, non è corretto. Ha ragione, per questo ha accettato di lavorare allo Zecchino. Miss Italia no, perché la proposta è arrivata all’ultimo minuto. Antonella, come Mellone, per spirito aziendale, ha detto sì allo Zecchino d’oro. Credo non ci sia bisogno di dire altro. Mi fermo qui. Il non detto è 100 mila volte più importante del detto”.