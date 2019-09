Federica Pellegrini, la verità sull’amore per Matteo Giunta

editato in: da

Federica Pellegrini rompe il silenzio dopo i gossip sulla love story con Matteo Giunta.

Negli ultimi giorni la nuotatrice era apparsa insieme all’allenatore sul red carpet di un evento a Roma, raggiante e bellissima. La foto dei due era stata postata dalla stessa Federica su Instagram: un gesto che sembrava una conferma dell’amore. Ormai da circa due anni infatti Giunta viene indicato come il fidanzato segreto della Pellegrini.

Atleta e allenatore, originario di Pesaro, Matteo è il cugino di Filippo Magnini. Ha iniziato la sua carriera allenando il nuotatore e in seguito è stato scelto come tecnico da Federica. L’intesa fra i due, dentro e fuori dalla vasca, è fortissima. Così tanto che spesso sono stati paparazzati in momenti di vita quotidiana, da una cena a una passeggiata.

La sportiva però non ha mai confermato la relazione, almeno sino alla decisione di postare una foto insieme su Instagram. Ora però Federica sembra aver fatto un passo indietro. Intervistata dal Messaggero, la campionessa ha parlato dei suoi amori.

“Matteo Giunta non c’entra ancora in questi nomi – ha chiarito -. Luca Marin e Filippo Magnini sono state storie importanti che ho avuto in passato. Matteo è attualmente è il mio allenatore”. Parole che non chiariscono appieno il rapporto fra i due e infittiscono il mistero, soprattutto perché solo qualche giorno fa Giunta e la Pellegrini erano stati paparazzati durante una cena a lume di candela.

Secondo il settimanale Chi, Federica non sarebbe ancora pronta a vivere alla luce del sole la love story e questo la spingerebbe a non rilasciare dichiarazioni. Nel frattempo l’ex Magnini sembra aver trovato la stabilità sentimentale che tanto cercava.

Il nuotatore è infatti legato da diverso tempo a Giorgia Palmas, ex velina di Striscia la Notizia e modella. La coppia ha annunciato le nozze in Sardegna e sogna di allargare presto la famiglia con un secondo figlio dopo Sofia, la primogenita della Palmas nata dall’amore per l’ex calciatore Davide Bombardini.