Federica Pellegrini e Matteo Giunta sfilano insieme sul red carpet riaccendendo i gossip su una loro relazione. L’allenatore e la campionessa azzurra hanno preso parte ai Gazzetta dello Sport Award dove Federica è stata nominata “donna dell’anno”. Splendida in rosso, la sportiva si è lasciata immortalare dai fotografi in compagnia di Giunta, fra sorrisi e un feeling che non è sfuggito ai presenti.

Matteo e Federica hanno camminato insieme sul tappeto rosso, con un outfit coordinato, poi si sono seduti in platea uno accanto all’altro, sorridendo e divertendosi molto. Da tempo si vocifera di una possibile love story fra la Pellegrini e Giunta, diventato il suo allenatore nel 2014 quando la nuotatrice decise di abbandonare il francese Philippe Lucas e affidarsi al cugino di Filippo Magnini.

All’epoca Federica era legata a Re Magno e i due formavano una coppia inossidabile. Poi l’addio e il legame, sempre più forte, fra la Pellegrini e il suo allenatore. I due non si sono mai nascosti ed è evidente il legame che li unisce, fra uscite mondane, manifestazioni e gare. Dentro la vasca, ma anche fuori, Matteo Giunta rappresenta un punto di riferimento per la campionessa.

Nonostante ciò nessuno dei due ha mai confermato l’esistenza di una love story. Solo qualche mese fa la Pellegrini e Giunta avevano sfilato su un altro red carpet, quello di Meravigliosi. In occasione della serata di gala voluta da Federnuoto a Roma, la coppia aveva sorriso e il feeling era apparso evidente.

Federica in passato ha avuto due amori famosi. Il primo con Luca Marin e il secondo con Magnini, terminato, sembra, perché il nuotatore sognava una famiglia e i figli, mentre la Pellegrini voleva continuare a concentrarsi sulla carriera. Oggi Filippo è legato a Giorgia Palmas con cui presto coronerà il suo desiderio, sposandosi, mentre la nuotatrice avrebbe trovato la felicità con Matteo Giunta.