Federica Pellegrini, nuova stoccata a Magnini

Federica Pellegrini lancia una nuova stoccata a Filippo Magnini, ex collega, ma soprattutto ex fidanzato, oggi legato a Giorgia Palmas.

I due nuotatori si sono detti addio dopo una relazione intensa e coinvolgente, vissuta sotto i riflettori. A decretare la fine della love story la volontà di Magnini di diventare padre e creare una famiglia, un desiderio non condivido (almeno per ora) dalla Pellegrini.

Pochi mesi dopo la rottura, il nuotatore ha ritrovato il sorriso accanto a Giorgia Palmas e oggi i due sono molto felici, così tanto che si parla di una possibile gravidanza dell’ex velina di Striscia. La coppia d’altronde ha annunciato che si sposerà presto e sogna di allargare la famiglia. Nel frattempo Federica è ancora single e continua a respingere al mittente i gossip riguardo una storia d’amore con il suo coach.

Nei giorni scorsi la campionessa ha fatto discutere per via di alcune foto sexy pubblicate su Instagram. A fare il pieno di Like è stato soprattutto uno scatto in cui appare di spalle e in bikini, mostrando un lato B perfetto. Il post le è costato un Tapiro d’Oro, consegnato da Valerio Staffelli.

L’inviato di Striscia la Notizia ha raggiunto la Pellegrini per consegnarle il premio e, durante uno scambio di battute, lei ha lanciato una frecciatina all’ex Filippo Magnini. “Vivo in costume però, non è una cosa molto strana – ha detto la nuotatrice parlando delle foto sexy -. Ogni tanto qualcosina di più piccante, non lo faccio mai”.

“Arriva anche qualche like di Magnini” ha chiesto l’inviato e lei ha prontamente risposto: “.No, mi ha defollowato”. Non è la prima volta che la Pellegrini lancia una frecciatina all’ex fidanzato.

“Se vuoi farti i fatti tuoi senza finire in copertina, puoi – aveva detto qualche tempo fa a La Stampa, parlando della love story con la Palmas -. Il che dimostra solo quanto le nostre strade fossero diverse. Quando stavo con lui e la curiosità su di noi ha raggiunto un certo limite ho imparato che devo tenermi per me più cose possibili. Non mi va di mettere tutto in piazza. Come è ovvio non sto certo chiusa in casa a guardare il muro”.