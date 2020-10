Federica Pellegrini esce allo scoperto con il suo coach Matteo Giunta

editato in: da

Federica Pellegrini esce allo scoperto con il coach Matteo Giunta. Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, la campionessa passeggia mano nella mano per Roma con il suo allenatore, confermando una relazione di cui si parla ormai da diverso tempo. Nelle immagini Federica e Matteo camminano tenendosi per mano, fra sorrisi e atteggiamenti affettuosi. Si concedono una romantica cena nel ristorante stellato Il Pagliaccio, dopo gli allentamenti al Circolo Aniene, poi raggiungono la foresteria degli atleti per la notte.

Federica Pellegrini non ha mai confermato la relazione con Matteo Giunta, anche se la love story, secondo alcune fonti, andrebbe avanti da ben tre anni. Un legame profondo, nato a bordo vasca fra un allenamento e l’altro. D’altronde l’intesa fra i due non era sfuggita durante alcuni eventi sportivi e party in cui la nuotatrice era apparsa sul red carpet con il suo coach.

32 anni, tante vittorie e un futuro non solo sportivo, ma anche in tv, la campionessa di nuoto ha vissuto diverse storie importanti nella sua vita. La prima con Luca Marin che nel 2011 lasciò per Filippo Magnini. L’amore con il nuotatore è durato diversi anni, fra alti e bassi, ed è arrivato definitivamente al capolinea quando i due hanno capito di desiderare cose diverse. Oggi Filippo è diventato papà di Mia, frutto del suo amore per Giorgia Palmas, ex velina di Striscia la Notizia, già mamma di Sofia.

La Pellegrini invece sta vivendo un periodo di grande serenità con Matteo Giunta che sembra essere l’uomo giusto per lei. Qualche tempo fa, intervistata da Repubblica, Federica aveva parlato d’amore, vincendo la sua proverbiale riservatezza. “Forse è inevitabile con la vita che faccio o forse cerco l’anima gemella – aveva detto rispondendo a chi sostiene che si innamori solo di nuotatori -. È vero che ho avuto accanto uomini del mio ambiente sportivo. Ma sono pochi e, con ciascuno di quei pochi, sono stata per molto tempo”.

La nuotatrice non aveva nascosto il sogno di diventare mamma: “Sicuramente desidero da sempre una famiglia bella come la mia, e penso alla maternità come a un dono d’amore […] Anche senza il nuoto, non avrei fatto figli prima dei trent’anni. In questo anno di ritardo, ora che tutto si rallenta, ci penso di più… Ma per diventare mamma e fare una famiglia devi prima chiudere il cerchio della tua vita”.