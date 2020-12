Federica Pellegrini conferma la storia con Matteo: la foto su Instagram

editato in: da

Federica Pellegrini: amori, look e gare

Sembra non esserci più alcun dubbio sulla storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La mattina della Vigilia di Natale la nuotatrice ha pubblicato una foto su Instagram, rivelando un dettaglio che non è passato inosservato tra i fan. Lo scatto la ritrae sorridente mentre abbraccia i suoi adorati cagnolini, naturalmente per l’occasione in posa davanti all’albero di Natale decorato con palline, luci e persino dei buffi elfi. Ma tra le decorazioni svettano quattro cuori su cui sono ricamati altrettanti nomi: uno di questi è proprio Matteo.

Anche la didascalia a corredo del post di Instagram farebbe proprio pensare a una relazione più che confermata tra Federica Pellegrini e il coach Giunta. “Buona Vigilia a tuttiiii…mia mamma sta cucinando dalle 6 di questa mattinaaaa…fermatelaaaaaaa…forse non si ricorda che saremo solo in 4 questa sera”, ironizza la bella nuotatrice svelando al contempo che per questo giorno di festa saranno proprio in quattro a tavola. Se i nomi appesi all’albero non sono casuali, Federica trascorrerà questa gioiosa serata insieme ai suoi inseparabili French Bulldog Vanessa e Rocky, che ormai sono delle vere star sui social della campionessa, e al bel Matteo. Gustando naturalmente le prelibatezze preparate da mamma Cinzia.

Federica Pellegrini si è mostrata sempre molto riservata sulla sua relazione con Matteo Giunta. Da anni ormai i rumors si rincorrono ma senza trovare molte conferme. Ha fatto scalpore ad ottobre il servizio pubblicato dal settimanale Chi in cui per la prima volta i due atleti sono stati immortalati dai paparazzi mano nella mano, a una cena romantica. Ben poca cosa, se consideriamo che a quanto pare la love story sarebbe iniziata ben tre anni fa, tra una vasca e l’altra. Una coppia a dir poco stupenda, legata non solo da intesa e sentimenti ma anche dalla passione per il nuoto.

Qualche tempo fa la Pellegrini non aveva rivelato alcun dettaglio sulla relazione con Giunta neanche in occasione di un intervista su Repubblica, in cui si era limitata a parlare di amore e del desiderio di trovare la sua anima gemella. Con quest’ultimo post natalizio su Instagram, però, la campionessa veneta ha voluto mandare un messaggio “in codice” ai suoi fan. E probabilmente quello splendido sorriso lo deve proprio al grande amore con il suo bel Matteo.