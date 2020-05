Federica Panicucci torna a Mattino Cinque e riconquista tutti

editato in: da

Federica Panicucci: figli, amori, look, carriera

Federica Panicucci torna a Mattino Cinque e illumina lo studio. Dopo due mesi di assenza a causa dell’emergenza sanitaria in cui il programma è stato lasciato solo nelle mani di Francesco Vecchi, la presentatrice si riprende la scena.

Federica si presenta in trasmissione con una lucida camicia in seta e longuette color cipria che esaltano la sua figura. La Panicucci sorride ed è pronta a condurre la “fase 2”, con tanto di abbraccio virtuale a Vecchi. In effetti, Mattino Cinque è la sua seconda casa, dato che lo presenta dal 2009.

Il primo dei suoi fan è il compagno Marco Bacini che su Instagram ha voluto dedicarle un post per questo che è un nuovo inizio: “Amore mio @federicapanicucci sei pronta per tornare alla guida di @mattino5tv domattina? E Voi siete pronti per la #fase2 ? Dopo quasi 2 mesi 4 milioni di Italiani torneranno al lavoro”.

Dunque anche Federica torna al lavoro come milioni di italiani dopo due mesi di stop, anche se in quarantena non ha avuto il tempo di oziare, come ha spiegato in una intervista al Corriere della Sera: “Non ho impiegato un solo momento di questa quarantena per oziare. Piuttosto, mi sono dedicata a tante cose per cui prima non avevo lo stesso tempo: non sono stata così a lungo a stretto contatto con i miei figli come ora, banalmente perché io lavoro e loro vanno a scuola, normalmente. Mi sono concentrata sulla casa ma anche su me stessa, ritagliandomi momenti di riflessione e di approfondimento, trovando il tempo per leggere di più o vedere dei film”.

Sebbene costretta a stare lontana dal piccolo schermo, la Panicucci non ha mai pensato di lasciare la televisione: “Per me la televisione rappresenta la parte più importante della mia vita lavorativa, la faccio da 33 anni, ero poco più di una ragazzina […]. Lavorare in tv resta l’aspetto centrale della mia professione”.

La sua assenza obbligata però l’ha vissuta senza drammi, la scelta di restare a casa è avvenuta con armonia: “In realtà questa scelta è stata presa con grande armonia: ho avuto contatti quotidiano con la mia azienda e non mi sono persa una puntata. Francesco ha fatto un ottimo lavoro e con lui tutta la squadra giornalistica, che ha lavorato in condizioni straordinarie. Io non sono giornalista, per questo rientro adesso, non a caso in un momento in cui la situazione sta ulteriormente cambiando rispetto a questo stravolgimento epocale delle vite di tutti”.

E ora che è tornata, spiega la Panicucci al Corriere, lo fa con una nuova consapevolezza: “Torno quando ancora tutti noi stiamo attraversando una tragedia epocale ed è questo che rende necessariamente tutto diverso“.