Federica Panicucci rinuncia a Mattino Cinque ma non si ferma con Marco Bacini

Federica Panicucci, la festa esclusiva per i suoi 52 anni

Federica Panicucci da lunedì 16 marzo è assente da Mattino Cinque, poiché il programma è interamente dedicato alla situazione di emergenza che sta vivendo l’Italia. Lasciato nelle mani fidate del collega Francesco Vecchi, la presentatrice non si ferma col suo amore, Marco Bacini.

Così sul suo profilo Instagram pubblica una foto di qualche tempo fa dove lei e l’imprenditore passeggiano mano nella mano dopo aver fatto shopping. Lei commenta: “Sembra una vita fa… Ma torneremo così, alla nostra vita, alla normalità, a tenerci per mano e a passeggiare per strada. Torneremo presto a vivere perché #andràtuttobene Tu me lo dici sempre @marcobacini e io ti credo.♥️”.

In una lunga intervista al settimanale Oggi, Federica, 52 anni lo scorso ottobre, racconta la sua storia d’amore e promette che presto ci sarà un matrimonio. I due infatti sono uniti più che mai. Racconta la Panicucci: “Ogni giorno mi sceglie e io lo scelgo ogni giorno. Ho trovato, senza paura di essere smentita, la mia metà del cielo. Non è stato un colpo di fulmine perché ci conoscevamo da tempo, ma uno scoprirsi piano piano e intuire le continue affinità. È un uomo molto attento, e a me piace tanto che lo sia. Ma non diamo mai nulla per scontato”.

La presentatrice ha ritrovato l’amore dopo il divorzio da Mario Fargetta da cui ha avuto Sofia e Mattia. Era il 2015, l’anno dopo è nato l’idillio con Marco: “Molte donne pensano che dopo la separazione la vita sia finita, altre non si separano per lo stesso timore: noi siamo l’esempio che si può continuare ad amare. La mia nuova vita mi rende felice e infinitamente appagata. E mi batte forte il cuore ogni giorno”.

I figli non hanno avuto problemi ad accettare il nuovo compagno della mamma: “Non ho avuto bisogno di raccontare alcunché, i figli percepiscono più di quanto immaginiamo, e a casa nostra si è sempre parlato e riso tanto. È avvenuto tutto con normalità: una lentissima, graduale e casuale contaminazione dei due mondi. Marco è stato ed è un valore aggiunto che dà gioia a tutti noi”. E per quanto riguarda il matrimonio, ribadisce la presentatrice: “Quello sicuramente. Succederà. Anche presto, è solo questione di tempo“.

Per quanto riguarda Mattino Cinque, la Panicucci è più che soddisfatta: “Sono cresciuta con il mio pubblico e lui con me. Io sono un mediano, che sta sempre in campo, fa il suo lavoro con costanza. Non me ne andrei mai da Mattino Cinque, ho una squadra fortissima, con un programma capace di declinare tutti i temi. Fosse per me lo condurrei a oltranza“.

Poi confida che all’orizzonte ci sono nuovi progetti: “Mi hanno fatto nuove proposte e la cosa mi piace: vedere che la mia azienda scommette su di me, mi gratifica molto”. Sul lavoro Federica è molto determinata: “Nel lavoro vale la costanza. Testa bassa e tanta “fame”. Poi certamente conta la fortuna e la capacità di predisporsi alle cose belle che si desiderano”.

In attesa di rivederla presto a Mattino Cinque, i fan si stringono intorno alla Panicucci e scrivono su Instagram: “Andrà tutto bene Federica! Dobbiamo credici tutti. Ti abbraccio forte♥️”. E ancora: “Sarà un po’ lunghetta temo ma ne usciremo più forti che mai! E forse più umili ed uniti”.