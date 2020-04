Federica Panicucci, Mattino Cinque a rischio: chi potrebbe sostituirla

editato in: da

La conduzione di Federica Panicucci a Mattino Cinque sarebbe a rischio. Secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice potrebbe presto lasciare lo show, sostituita da un’altra celebre collega: Adriana Volpe. L’ex star de I Fatti Vostri è reduce dal successo del Grande Fratello Vip dove è stata a tutti gli effetti la vincitrice morale.

Adriana ha lasciato il reality poche settimane prima della finale a causa di alcuni problemi personali, ma il pubblico non ha mai smesso di fare il tifo per lei. Per questo da tempo si vocifera che Mediaset stia cercando per lei una nuova collocazione. Nel corso di un’intervista rilasciata a Giulia Salemi, la showgirl ha confessato di sognare una trasmissione che sia rivolta a tutti: “Un po’ come una casa, la casa degli italiani, dove si può fare interviste e rimanere sull’attualità, ma allo stesso tempo intrattenimento semplice e posato, adatto a tutti”.

La Volpe non si è sbilanciata, ma nei corridoi di Mediaset, ormai da diverso tempo, si parla di una versione di Mattino Cinque per il week end. Adriana dovrebbe condurre lo show in coppia con Michele Cucuzza con cui è nata una bella amicizia al GF Vip. Come è noto Federica Panicucci conduce Mattino Cinque da molti anni, ma da settimane manca dal programma.

L’azienda del Biscione infatti ha deciso di lasciare la conduttrice a casa, nonostante la trasmissione non sia stata sospesa. A condurla attualmente è Francesco Vecchi, giornalista che sta dando maggiore spazio all’informazione e all’attualità, come chiesto dai vertici aziendali. La scelta di lasciare a casa la Panicucci e le indiscrezioni sulla Volpe, avrebbero alimentato nuove ipotesi sul futuro di Mattino Cinque.

Secondo alcune indiscrezioni la nuova edizione quotidiana del programma potrebbe passare nelle mani di Adriana Volpe in coppia con Michele Cucuzza. Un cambiamento drastico per Federica che è molto legata alla trasmissione di Canale Cinque. Era il 2009 quando la Panicucci venne scelta per sostituire Barbara D’Urso alla guida di Mattino Cinque e da allora, una edizione dopo l’altra, la conduttrice è stata sempre riconfermata. Per ora infatti si tratta solamente di indiscrezioni e la stessa showgirl ha scelto di non commentare.

Su Instagram la Panicucci si gode il tempo con i suoi cari, fra le coccole ai figli Sofia e Mattia, nati dal matrimonio con Mario Fargetta, e l’amore di Marco Bacini, il suo fidanzato.