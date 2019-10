Federica Panicucci compie gli anni: per lei festeggiamenti speciali

editato in: da

Il tempo sembra non passare mai per Federica Panicucci, la presentatrice che da anni intrattiene ogni mattina migliaia di telespettatori. Classe 1967, Federica nasce il 27 ottobre in un paese in provincia di Livorno e fin da giovane muove i primi e timidi passi nel mondo dello spettacolo.

Dall’esordio con Portobello, programma tv di Enzo Tortora, fino alle conduzioni di Festivalbar, Federica di strada ne ha fatta davvero tanta dimostrando anche in giovanissima età grinta e forte personalità. Dal 2009 al timone della trasmissione di Mattino Cinque, la Panicucci è ormai considerata dai suoi tantissimi fan un volto simbolo di Mediaset.

Sorridente e sempre in forma, Federica nel tempo ha conquistato il cuore di migliaia di italiani che oggi, nel giorno del suo compleanno, non esitano a farle sentire tutto l’affetto che provano.

Tanti gli auguri ricevuti dai follower e non solo. A rendere davvero speciale questo compleanno ci pensano gli affetti più cari di Federica. In primis i suoi figli che, con un gesto tanto semplice quanto dolce, non possono che colpire il cuore della loro mamma. Sofia e Mattia quest’anno hanno scelto di stupire Federica fin dal risveglio, lasciandole vicino alla tazza del cappuccino un maxi biglietto dove le dichiarano tutto il loro amore. Ma nonostante la giornata sia appena all’inizio, le sorprese per Federica non sono affatto finite! Qualche istante prima del pranzetto in famiglia, l’imprenditore e compagno Marco Bacini, decide di stupire la Panicucci regalandole un enorme mazzo di rose rosse: un pensiero gradito e subito condiviso sui social dalla conduttrice televisiva.

Una giornata, quella del suo compleanno, che Federica ha scelto di iniziare tra gli affetti più cari, ma che come lei stessa ha dichiarato su Instagram è destinata a continuare anche in serata, con un party di cui ancora non si conosco dettagli.

E nell’attesa di scoprire quale altra sorpresa attende la conduttrice, sono tanti i volti noti che in queste ore condividono sui social pensieri di auguri spesso accompagnati da scatti in compagnia di Federica. Da Elisabetta Franchi fino a Flavia Cercato, il mondo dello spettacolo, e non solo, oggi partecipa al compleanno della cinquantaduenne.

Sì, avete capito bene: Federica Panicucci oggi spegne 52 candeline e anche in questa data speciale non possiamo che ammirare la sua forma perfetta. La dimostrazione che si può essere mamma e donna in carriera, senza mai rinunciare alla femminilità!