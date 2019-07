Federica Nargi si fa bionda: il cambio look che stupisce su Instagram

editato in: da

Cambio look per Federica Nargi, che si fa bionda e stupisce i fan pubblicando uno scatto tra le storie di Instagram.

L’ex velina appare in una versione del tutto nuova sul profilo del suo parrucchiere di fiducia: bella come sempre, ma stavolta con i lunghi capelli biondi. Un cambiamento piuttosto radicale per la showgirl, che ci ha abituati da sempre a vederla mora.

Ma a cosa sarà dovuto il nuovo look? Tra le storie di Instagram, il parrucchiere milanese ha pubblicato uno scatto della Nargi bionda accompagnato dalle parole “Ti volevo diversa”. Ed effettivamente lo è.

E, come si può facilmente immaginare, il cambiamento ha subito scatenato le reazioni dei fan: c’è chi scrive di preferirla mora, chi dice che l’ex velina sia bellissima in qualunque versione, chi sostiene che si tratti di un filtro e chi addirittura nota una somiglianza forte con Elena Santarelli (ed effettivamente non gli si può dare torto).

Ma la bella showgirl è oramai abituata alle reazioni del pubblico ai suoi look. Qualche giorno fa, Federica ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con indosso un bikini rosa. Inutile dire che appare in forma smagliante, tanto da aver mandato in visibilio i suoi follower (per lo più di sesso maschile). Fino a poco fa, l’ex velina si trovava infatti in vacanza a Formentera insieme al compagno Alessandro Matri e alle due figlie Sofia e Beatrice.

E nonostante le ferie, ha continuato a stupire i fan con i meravigliosi scatti che la mostrano in splendida forma. Qualcuno ha addirittura ipotizzato che Federica Nargi possa essere ricorsa alla chirurgia per tornare ad avere un fisico tonico e snello dopo così poco tempo dal secondo parto (avvenuto lo scorso marzo), ma è ben noto che la showgirl sia un’amante dello sport, il che spiegherebbe bene il rapido recupero fisico.

Al di là di questo, tornata a Milano dalle vacanze, ha deciso di cambiare completamente il suo look. Fa quasi sorridere che l’ex velina mora oggi sia bionda. Eppure, come tutti ben sanno, quando una donna decide di cambiare colore di capelli significa che nasconde qualcosa. Quale sarà il segreto della bella Federica Nargi allora?