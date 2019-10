Frizzi, Carlotta Mantovan: nuovo look su Instagram

editato in: da

La giornalista e conduttrice televisiva di Tutta Salute, Carlotta Mantovan, ricomincia da sé stessa. Dopo aver perso il suo grande amore Fabrizio Frizzi, per Carlotta non è stato affatto semplice ritrovare un po’ di serenità. Rimasta sola con la figlia Stella, avuta dal matrimonio con il celebre conduttore, ha dato prova di grande forza e compostezza senza mai lasciarsi andare al dolore che suo malgrado l’ha colpita.

Un percorso di rinascita durante il quale ha potuto contare sull’affetto dei fan e degli amici più sinceri che non l’hanno mai abbandonata. Tra questi, c’è sicuramente Antonella Clerici, collega in Rai di Frizzi e oggi grande sostegno per Carlotta.

La forza più grande però, è sempre quella interiore e Carlotta ha dato prova di averne in abbondanza. E se l’amore per la figlia Stella ha sicuramente rappresentato il punto da cui ripartire, la giornalista e conduttrice televisiva ha dato nuovo colore alle sue giornate anche attraverso le sue passioni. In primo luogo quella per l’equitazione: un amore, quello con il suo cavallo, che l’ha aiutata a ritrovare pian piano il sorriso e la grinta necessari a voltare pagina.

Insomma, un nuovo capitolo che la conduttrice tv ha deciso di vivere anche cambiando look. Frangetta e capelli lunghi lasciano ora spazio a un taglio nuovo e sbarazzino. E anche in questa scelta Carlotta conferma di avere classe e stile: eccola con un caschetto corto, un taglio semplice e al tempo stesso dal carattere deciso. Esattamente come è lei: mamma dolce e premurosa, donna forte e tenace.

E proprio con i fan che tanto l’hanno sostenuta nei momenti di maggiore difficoltà, ha voluto condividere la sua trasformazione. Carlotta dopo più di un mese, torna a mostrarsi su Instagram con un selfie, in compagnia del suo inseparabile cavallo, che la coglie in tutta la sua bellezza e semplicità.

Un’immagine che ovviamente ha suscitato l’entusiasmo dei suoi followers che, tra like e complimenti, non perdono occasione per farla sentire parte di un’unica, grande e affettuosa famiglia.

Sorride Carlotta: perché nonostante non abbia più il suo Fabrizio accanto, grazie all’affetto di cui è circondata sa di non essere mai sola.