Fabrizio Corona rompe il silenzio e si confessa su Nina Moric e il figlio Carlos

Fabrizio Corona e Nina Moric, la storia del loro amore

Fabrizio Corona si racconta dopo il carcere in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi in cui ha svelato di aver vissuto momenti molto difficili e di voler riprendere in mano la sua vita. Il figlio dell’ex re dei paparazzi e della modella ha da poco compiuto 18 anni, un compleanno celebrato con tutta la famiglia riunita. “Per questo compleanno ho voluto che intorno a lui ci fossero tutte le persone che ama – ha confessato Corona, che ha lottato per il bene di suo figlio – […] L’ultima volta che sono stato in carcere, da marzo a dicembre dell’anno scorso, è stata la più difficile di tutta la mia vita perché mio figlio, che già aveva affrontato problemi psicologici legati a me e alla madre, ha avuto un vero e proprio crollo”.

Dopo essersi fatti la guerra per anni, Nina Moric e Fabrizio Corona hanno ritrovato la serenità, anche grazie a Carlos. “Con Nina avevo già ricomposto la famiglia due anni fa – ha spiegato -, quando le ho riportato Carlos e le ho fatto riavere l’affidamento congiunto. Adesso che siamo di nuovo tutti insieme, mio figlio è un’altra persona, ha ritrovato il benessere fisico, psicologico e ha ricominciato a sorridere”. 18 anni e una passione per lo studio, Carlos è legatissimo ai suoi genitori. “Lui è un’unica e assoluta anima pura in un mondo di impuri – ha svelato il padre -. Ha un quoziente intellettivo sopra la media, ama la conoscenza ed è in grado di parlare di qualsiasi argomento. Mi ha salvato da me stesso perché mi ha dato stabilità, ho bisogno di lui per stare bene così come lui ha bisogno di me. Mi consiglia, mi controlla, mi fa stare nelle regole”.

Nel corso dell’intervista a Chi anche Carlos ha parlato dei suoi genitori, svelando un lato inedito di Fabrizio Corona e di Nina Moric. “Mio papà è una persona determinata, grintosa, che mette carattere in ogni cosa che fa. Non ha preconcetti, è molto aperto – ha svelato -. E, con il tempo, è diventato meno impulsivo. Mia mamma, Nina Moric è una persona dolce. In alcuni momenti ha bisogno di essere coccolata, è un po’ fragile, perché ha sofferto tanto”.