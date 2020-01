Corona e Nina Moric insieme dopo la scomparsa di Luigi Mario Favoloso

editato in: da

Fabrizio Corona, dalla dolce vita al carcere

Fabrizio Corona e Nina Moric compaiono nuovamente insieme per amore del figlio Carlos dopo la scomparsa di Luigi Mario Favoloso. L’ex re dei paparazzi e la modella sono stati paparazzati dal settimanale Diva e Donna mentre si recavano a scuola del 17enne per un colloquio con i professori.

Nelle immagini postate dalla rivista, Corona ha i capelli lunghi e indossa un completo elegante, nascondendo il viso dietro un paio di occhiali da sole. Nina invece è vestita di bianco e anche lei indossa degli occhiali. La coppia sembra aver ritrovato l’armonia di un tempo dopo le vicissitudini passate. Fabrizio, che era stato arrestato diversi mesi fa, ha ottenuto la scarcerazione e sconterà il resto della sua pena in un istituto a Monza dove potrà curare i problemi psichiatrici con cui sta facendo i conti da tempo.

La Moric invece è tornata definitivamente single dopo l’addio a Luigi Mario Favoloso. L’imprenditore napoletano è scomparso da quasi un mese e la modella, ospite di Live – Non è la D’Urso, l’ha accusato di essere stato violento non solo nei suoi confronti, ma anche verso Carlos. Un comportamento che avrebbe fatto infuriare Corona, pronto a tutto per difendere la sua famiglia.

Dopo anni difficili, in cui la Moric era rimasta lontano dal figlio, oggi il 17enne vive con sua madre e gli ex hanno ottenuto l’affidamento congiunto. Carlos compare spesso nelle Stories e nelle foto postate su Instagram da Corona, segno che l’ex re dei paparazzi sta prendendo in mano la sua vita, dopo il carcere, ed è pronto a ripartire proprio da lui.

Nel frattempo Luigi Mario Favoloso, paparazzato in Svizzera, starebbe per tornare in Italia. Secondo alcun indiscrezioni sarà ospite di Barbara D’Urso e svelerà finalmente qual è il “motivo gravissimo” – come ha anticipato al telefono alla conduttrice – che l’ha costretto a fuggire dall’Italia.