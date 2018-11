Fabrizio Corona, Nina Moric lo attacca. Lui scrive su Instagram alla Blasi

editato in: da

Nina Moric torna ad attaccare Fabrizio Corona, mentre l’ex re dei paparazzi scrive su Instagram a Ilary Blasi e Totti.

La modella croata e l’ex re dei paparazzi hanno raggiunto un accordo per quanto riguardo il figlio Carlos, dopo che per moltissimi anni si erano dati battaglia dentro e fuori dal tribunale, tanto che il 16enne era stato affidato a Gabriella, mamma di Corona. Quest’estate però la situazione era cambiata radicalmente e i due ex coniugi si erano riavvicinati, trascorrendo insieme le vacanze in Puglia, fra sorrisi, selfie e tuffi in piscina.

In questi giorni però Nina Moric è tornata ad attaccare l’ex marito e il motivo è ancora una volta l’esposizione mediatica del figlio. Già qualche tempo fa la modella aveva espresso il suo fastidio per la volontà da parte di Corona di aprire un profilo Instagram a Carlos, in questi giorni però un altro gesto del fidanzato di Asia Argento ha fatto infuriare la 42enne.

Tutto è iniziato quando Corona ha pubblicato su Instagram una foto del figlio in giacca e cravatta, con la scritta: “Fiero di te”. Una dedica commovente, accompagnata però dal link alla pagina ufficiale del suo brand Adalet. Il gesto ha fatto innervosire la Moric, che ha commentato il post insieme ad altri follower.

“Mi spiace solo che pubblichi una frase e foto per tuo figlio e subito dopo ti sponsorizzi sto marchio adalet (che fra non molto farà il suo ciclo di bancarotta e intrallazzi)” ha scritto un fan e poco dopo Nina è intervenuta, commentando le parole dell’utente con un: “Parole Sante”.

Il commento riaccenderà il conflitto fra la Moric e Corona? Per ora non è dato saperlo, di certo però l’ex re dei paparazzi ha deciso di chiedere scusa a Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo lo scontro in diretta al GF Vip. In queste ore Fabrizio ha postato sul suo profilo uno scatto che lo ritrae con la maglia ufficiale della Roma e in particolare quella con il numero 10 indossata per anni dal calciatore.

“Pronto per la battaglia…” ha scritto, senza specificare altro. Un messaggio rivolto a Ilary in cui sottolinea i suoi propositi di vendetta oppure un riferimento alle prossime udienze in tribunale?