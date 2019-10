Corona minaccia azioni legali contro la D’Urso e lei risponde

editato in: da

Barbara D’Urso non ci sta e replica in diretta a Fabrizio Corona che nei giorni scorsi aveva minacciato azioni legali.

Tutto era partito da un video mostrato nel corso di Live – Non è la D’Urso che mostrava Corona nel carcere di San Vittore, dove si trova da quando è stato nuovamente arrestato. L’ex re dei paparazzi infatti è tornato in cella dopo che il tribunale di Milano ha deciso di sospendere l’affidamento terapeutico per via di alcune violazioni al provvedimento.

“Fabrizio Corona – aveva scritto l’avvocato Ivano Chiesa in un comunicato apparso su Instagram – comunica di non aver in alcun modo autorizzato, tanto meno in esclusiva, la diffusione delle immagini che lo ritraggono all’interno del carcere di San Vittore, e che sono state mandate in onda nel corso della trasmissione condotta da Barbara D’Urso “ Live – non è la D’Urso” di domenica 22 settembre 2019, e di conseguenza sono comparse su vari siti per promozione”.

“La divulgazione non autorizzata di tale immagini – aveva aggiunto l’avvocato – può pregiudicare il percorso giudiziario di Fabrizio Corona oltre ad averne alterato la stato psicofisico. Quindi lo stesso si riserva ogni azione a tutela dei suoi diritti in ogni sede nei confronti di tutti coloro che hanno determinato tale indebita divulgazione”.

Nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, la conduttrice ha voluto chiarire la situazione spiegando che le foto erano state scattate nel corso di un evento pubblico.

“Il legale di Fabrizio Corona – ha detto la presentatrice – e la società Atena che ne gestisce i diritti di immagine ci hanno chiesto di specificare che sono estranei alla diffusione delle sequenze che sono state trasmesse durante la puntata di Live del 22 settembre. Circostanza che possiamo confermare – ha concluso la D’Urso – trattandosi di immagini di un evento di beneficenza liberamente documentabili dai numerosi presenti che hanno assistito all’evento”.

L’episodio potrebbe tornare a inasprire i rapporti fra la D’Urso e Corona. L’ex re dei paparazzi qualche tempo fa, ospite dello show serale, aveva chiesto scusa alla presentatrice per alcuni problemi del passato e i due si erano riconciliati.