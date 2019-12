Fabrizio Corona esce dal carcere: il suo destino e la reazione di Nina Moric

editato in: da

Fabrizio Corona esce dal carcere, ma Nina Moric rimane in silenzio su Instagram. Come era accaduto anche nei giorni successivi all’arresto, la modella ha scelto di non rilasciare dichiarazioni sui social, ma di concentrarsi sulla famiglia e in particolare sul figlio Carlos, nato dalle nozze con l’ex re dei paparazzi.

Lo scorso marzo Corona era stato nuovamente arrestato dopo che il Tribunale di Milano aveva deciso di revocare l’affidamento terapeutico che gli era stato concesso per curare la dipendenza dalle droghe. L’ex pupillo di Lele Mora era tornato a San Vittore per scontare la sua pena a causa di alcuni comportamenti che avevano violato le regole imposte dai giudici.

Nina Moric aveva parlato raramente di Fabrizio, cercando di proteggere il più possibile lui e Carlos. Ospite di Live – Non è la D’Urso aveva spiegato di essere andata a trovarlo e, nel giorno del compleanno del figlio, aveva pubblicato uno struggente messaggio per l’ex marito.

Dopo anni di veleni e di battaglie legali infatti, Corona e la Moric si erano riappacificati, tanto da ottenere l’affidamento congiunto di Carlos. Poi l’arresto li aveva allontanati di nuovo, sino al recente epilogo che sembra segnare una svolta nel loro rapporto. Il giudice di Sorveglianza di Milano infatti ha stabilito che Fabrizio dovrà scontare la pena in un istituto di cura che si trova vicino Monza.

Come riporta il Corriere della Sera, la decisione è un “differimento della pena da eseguire in detenzione domiciliare umanitaria”. La scelta sarebbe legata alle relazioni psichiatriche consegnate dagli esperti di San Vittore che hanno segnalato i problemi psicologici di Corona, caratterizzato da una personalità borderline con episodi depressivi. Secondo i medici, l’ex re dei paparazzi non riuscirebbe più a sopportare la situazione e i farmaci non l’aiuterebbero.

Di fronte alla notizia, diffusa in queste ore, Nina Moric ha deciso di rimanere in silenzio. Da tempo ormai la showgirl è sempre più distante dai social e determinata a pensare solo al figlio Carlos.

“Carlos is waiting for you”, ossia “Carlos ti sta aspettando”. Aveva scritto la modella qualche mese fa, postando una foto del ragazzo con suo padre. E ora il suo desiderio sembra essersi realizzato.