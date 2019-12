Fabiola Sciabbarrasi, la moglie di Pino Daniele innamorata di un ex gieffino

editato in: da

Fabiola Sciabbarrasi è di nuovo innamorata. La moglie di Pino Daniele è stata paparazzata in compagnia di Luca Di Tolla, ex concorrente del Grande Fratello 12. Dopo vent’anni trascorsi accanto al grande cantautore e un lutto molto doloroso, l’ex modella è tornata finalmente a sorridere.

Negli scatti pubblicati dal settimanale Chi, Fabiola e Luca si scambiano un tenero bacio durante una cena a Napoli, fra risate e tanta complicità. Erano gli anni Novanta quando la Sciabbarrassi e Daniele si incontrarono per la prima volta a casa di Massimo Troisi. All’epoca lui aveva da poco divorziato da Dorina Giangrande da cui aveva avuto due figli, mentre lei era una modella in ascesa.

Poi l’amore, durato vent’anni, un matrimonio e tre figli: Sara, Sofia e Francesco. Quando il cantante si è spento, nel 2015, l’amore con Fabiola era arrivato al capolinea da circa un anno e lui aveva iniziato una relazione con Amanda Bonini. La morte di Pino è stata una tragedia enorme per la Sciabbarrasi, che si è ritrovata improvvisamente sola senza la sua anima gemella.

Un dolore che ha scelto di raccontare anche in un libro, intitolato Resta l’amore intorno – La mia vita con Pino e dedicato proprio al cantautore. “Non ho mai voluto scrivere, ho avuto dubbi fino all’ultimo. – ha svelato a La Repubblica -. Poi ho capito che nell’epilogo della vita terrena di Pino c’erano stati fatti che hanno contaminato la sua arte, il suo essere speciale, a prescindere da quello che eravamo noi. Ho scritto anche per i miei figli, perché le pagine restano“.

“Non nego che eravamo divisi, ma non si possono negare neanche più di vent’anni di amore, quelli sono una realtà – ha raccontato Fabiola, ricordando il loro primo incontro -. Avevo 23 anni quando ci siamo incontrati, a casa di Massimo Troisi. Ci siamo riconosciuti: le cose avvengono forse per caso, ma mai a caso. È stato un lento avvicinamento; mi ero appena separata, lui era sposato con due figli. Non volevo essere di passaggio”.