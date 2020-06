Fabio Volo e Johanna Maggy in crisi (che peccato!)

editato in: da

Fabio Volo e Johanna Maggy una delle coppie a parer nostro più belle dello showbiz italiano, sarebbe in crisi. Le avvisaglie c’erano state fin dalla fine del 2019, con post sibillini dell’insegnante di yoga e pilates (“Se un’altra ragazza ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati”), ma con le feste di Natale alcune foto che li vedevano insieme in famiglia, i rumors si erano placati.

Adesso invece Signorini da Chi lancia l’affondo: la crisi c’è ed eccome, lei frequenterebbe già un altro. E in effetti, a scorrere i loro profili Instagram, le ultime foto felici insieme risalgono alla scorsa estate.

Il 24 giugno è stato il compleanno di Fabio e l’unica presenza di Johanna è stato un “Happy Birthday” postato sulla sua bacheca, con tanto di emoticon con stelline. Nessuna dedica, nessun “ti amo” o “ti voglio bene”.

Se così fosse, in mezzo a tante coppie vip scoppiate negli ultimi tempi, la loro separazione ci dispiacerebbe davvero tanto. Non solo perché erano una bellissima coppia, affiatata e complice, seppure defilata dalla vita mondana, ma perché Johanna era riuscita laddove altre avevano fallito: facendo capitolare Fabio e ricredere sulle sue teorie, spiattellate per anni in radio, che la coppia e i figli fossero la tomba dell’amore. Che una relazione stabile rappresentasse la fine di ogni libertà (leggi felicità) individuale.

Invece Johanna, con al sua dolcezza c’era riuscita: insieme hanno avuto due splendidi bambini, Sebastian e Gabriel, insieme hanno compiuto bellissimi viaggi on the road, in camper, documentando le loro vacanze immersi nella natura e nella semplicità, così belle e diverse dalle tante estati a Ibiza, Formentera, Sardegna di quasi tutti i vip nostrani.

Insieme erano belli, diversi e luminosi. E poi la favola dell’insegnante di fitness e yoga, avulsa dal mondo dello spettacolo, che aveva conquistato il cuore del conduttore single e ambito piaceva a tutti. Johanna in questi anni è stata capace di stare accanto a Fabio senza mai limitarlo nel suo lavoro di scrittore e conduttore radiofonico. Compagna e mamma presente (basta scorrere il suo Instagram per capirlo), è diventata una “holistic health coach”, ha pubblicato un libro (“Splendere”), in cui elargisce consigli ritrovare la felicità, e imparare a condurre una vita sana e fullfilling e ha creato dal 2016 un blog di lifestyle Mother’s Spell, in cui parla di maternità, wellness, alimentazione sana, che ha ottenuto molto successo e seguito.

Adesso che la favola sembra essere finita, resta un po’ di dispiacere, un gusto amaro in bocca e soprattutto la paura che Volo torni a sostenere le sue teorie sulla “beata singletudine”. Perché noi principesse, al contrario, vogliamo continuare a credere nelle favole. E nell’happy end.