Fabio Fulco pronto a diventare papà. E parla ancora di Cristina Chiabotto

Fabio Fulco è pronto a diventare padre: l’attore ha parlato della sua relazione con la giovane compagna Veronica Papa, ma si è anche sfogato sull’ex storica, Cristina Chiabotto.

In una lunga intervista al settimanale Chi, Fulco ha raccontato del periodo felice che sta vivendo insieme alla sua fidanzata. I due hanno superato brillantemente la prova della convivenza: dopo il periodo del lockdown Fabio e Veronica non si sono più lasciati, vivendo il loro rapporto appieno.

L’attore napoletano ha confessato anche di aver conosciuto i genitori di Veronica questa estate, definendoli “fantastici”. Ma pare che nel futuro della coppia ci sia un progetto importante, come ha ammesso lo stesso Fulco: “Per diventare padre non sono mai stato pronto come lo sono adesso”.

L’ex fidanzato di Cristina Chiabotto sembra proprio aver trovato la stabilità che cercava con la giovane imprenditrice, tanto da voler mettere su famiglia. “L’incontro con Veronica è stato un dono”, aveva rivelato in un’altra intervista risalente a qualche mese fa.

E sul matrimonio, le cui voci erano circolate insistentemente questa estate, l’attore è stato chiaro e deciso, dicendo al settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Fesserie!”. Niente fiori di arancio quindi per la coppia, almeno per il momento: “Non so se riuscirei a condividere la notizia”, ci ha tenuto a precisare Fulco, che vorrebbe tenere per sé un momento così intimo e unico.

Nel frattempo anche Cristina Chiabotto sta la storia d’amore con Marco Roscio: i due hanno appena festeggiato il primo anniversario di matrimonio. L’amore con il manager è scoppiato all’improvviso, tanto che i due, dopo pochi mesi di relazione, hanno deciso di convolare a nozze, il 21 settembre del 2019.

Ma per Fulco la storia con la Chiabotto è ormai acqua passata, come ha raccontato: “Non mi fa male, ma non tollero la ricostruzione che poi, ogni volta, viene fatta. Se non rispondo, sono antipatico. Se rispondo, sono incattivito e se lo faccio in maniera garbata, sto mandando frecciatine”.

L’attore napoletano non aveva preso bene la fine della love story con l’ex Miss Italia a cui è stato legato per oltre dieci anni e che ha sempre considerato la donna della sua vita. Almeno fino ad oggi: adesso Fabio ha finalmente ritrovato il sorriso insieme a Veronica, pronto a vivere grandi avventure con lei.