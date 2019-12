Fabio Fognini e Flavia Pennetta genitori bis: è nata Farah

editato in: da

Fabio Fognini e Flavia Pennetta genitori bis. Su Instagram è arrivato in queste ore l’annuncio della nascita della secondogenita della coppia. La Pennetta ha dato alla luce la piccola Farah, riempiendo di gioia il tennista che sui social è apparso entusiasta e felice.

Il parto è avvenuto alle 10.11 e la piccola è stata chiamata Farah. Un nome con la F per rispettare la tradizione di famiglia. “Mamma e Mimmi stanno super bene – ha scritto lo sportivo nelle Stories, svelando anche il soprannome della neonata -. È nata alle 10 e 11. Come la mamma è in buona salute e pesa 3,160 kg. Non esiste felicità più grande. Grazie mamma, ti amo”.

Poco prima sul profilo Instagram di Fulvio Fognini, padre di Fabio, era apparso un primo piano del tennista scattato in sala parto, probabilmente proprio nel momento in cui ha stretto per la prima volta fra le braccia la sua bambina.

“Ci siamo… quasi!! Forza Flavia!!.. È arrivata Mimiiiiiiiiiiii” aveva scritto il nonno bis. A salutare la piccola anche la zia Fulvia, amatissima sorella del campione, che su Twitter ha annunciato: “Benvenuta Farah”.

Farah è la secondogenita di Fabio Fognini e Flavia Pennetta, arrivata dopo Federico, nato nel 2017, poco dopo le nozze celebrate a Ostuni, fra invitati vip e tanto romanticismo. Qualche settimana il tennista era stata ospite di Verissimo dove aveva svelato l’emozione di diventare papà per la seconda volta.

Fabio aveva confidato a Silvia Toffanin i progetti per il futuro e i suoi desideri per il piccolo Federico. “Deve fare quello che vuole – aveva detto -, lo sport che desidera, ma nel tennis si soffre troppo perché è molto emotivo. Poi, sei sempre solo. C’è lo staff, c’è il coach, ma di fatto sei solo e lontano dagli amici e dalla famiglia. È uno sport bellissimo e difficilissimo e bisogna fare tanti sacrifici. Deciderà lui ma io da papà la racchetta dalla mano gliela vorrei togliere”.