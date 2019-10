Fabio Colloricchio e Violeta si sposano dopo lo scandalo all’Isola

editato in: da

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan si sposano dopo aver dato scandalo all’Isola dei famosi spagnola. L’ex tronista di Uomini e Donne è convinto di aver trovato la sua anima gemella e ha deciso di fare il grande passo. L’annuncio è arrivato su Instagram dove la coppia ha condiviso il video che racconta la proposta di nozze.

Fabio ha deciso di riprendere il momento magico con una telecamera e ha consegnato nelle mani della fidanzata un pacchetto. Violeta l’ha scartato ed è rimasta a bocca aperta quando ha scoperto che conteneva un anello di Cartier. Un regalo che è stato accompagnato da una proposta romanticissima, con la modella commossa, mentre Colloricchio era emozionato e felice.

Le nozze per la coppia arrivano dopo lo scandalo scoppiato a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. La questione aveva fatto discutere non solo il pubblico in Spagna, ma anche in Italia dove Fabio è molto conosciuto. Il modello deve la sua popolarità a Uomini e Donne. Approdato nel programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Teresa Langella, era diventato poco dopo tronista, scegliendo la bellissima Nicole Mazzocato.

I due erano in breve tempo avevano conquistato Instagram, diventando molto famosi e seguiti. Poi la decisione di separarsi e la partenza di Colloricchio per la Spagna dove ha trovato l’amore e il successo. Sull’Isola dei Famosi spagnola infatti Fabio ha fatto innamorare Violeta che per lui ha lasciato in diretta tv il fidanzato.

In seguito la coppia, ripresa dalle telecamere, si era lasciata andare a effusioni molto spinte, causando un vero e proprio scandalo. Non solo, il modello aveva anche rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua ex che avevano fatto infuriare Nicole, spingendola a ricorrere alle vie legali.

Il reality è terminato da qualche mese, ma sembra che la passione fra Fabio e Violeta non si sia spenta e presto li porterà verso l’altare.