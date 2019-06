Fabio Colloricchio, brutto incidente per l’ex tronista nel reality spagnolo

editato in: da

L’ex tronista Fabio Colloricchio è stato vittima di un brutto incidente durante il reality spagnolo Supervivientes.

Protagonista di Uomini e Donne, modello e star di Instagram, Fabio da diverse settimane è in Honduras per partecipare all’edizione iberica dell’Isola dei Famosi. Sin da subito Colloricchio si è fatto notare dai telespettatori, intrecciando una turbolenta relazione con Violeta Mangrinan.

La giovane, star della versione spagnola di Uomini e Donne, è rimasta stregata da Fabio, tanto che ha deciso di abbandonare il fidanzato in diretta tv e, poco dopo, ha avuto un incontro passionale con lui di fronte alle telecamere.

La partecipazione dell’ex tronista a Supervivientes ha destato molta curiosità anche in Italia, non solo per la relazione con Violeta, ma anche per le numerose rivelazioni su Nicole Mazzocato. L’influencer e il modello si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi e hanno vissuto un’intensa storia d’amore.

Sull’Isola, Colloricchio ha parlato spesso della sua ex in termini non proprio gentili, accennando persino ad un tradimento. Nicole ha risposto alle critiche ricorrendo alle vie legali: “Mi difendo dicendo che spero vivamente che ci sia una spiegazione o che magari si scopra che in queste isole caraibiche esistono funghi allucinogeni, perché trovo che tutto questo sta diventando patetico e purtroppo pericoloso”.

Ma i guai per Fabio non sono finiti qui. Dopo l’addio al reality di Violeta, che è stata eliminata nel corso delle ultime puntate, il modello è stato vittima di un incidente piuttosto grave durante Supervivientes.

Nel corso di una prova ricompensa infatti è stato chiesto ai concorrenti di trascinare una gigantesca ruota di legno. Da subito il compito si è rivelato difficile e faticoso, così tanto che l’oggetto è crollato, schiacciando Colloricchio. I compagni hanno provato ad aiutarlo come potevano e immediatamente è intervenuto un medico.

Fabio per fortuna sta bene, ma si è lussato una spalla. Potrà restare sull’Isola dei Famosi, ma dovrà necessariamente indossare un tutore. Nel frattempo il modello continua a pensare a Violeta, forse ignaro dei problemi che lo attenderanno fuori fra la rabbia dell’ex e i gossip sulle bugie dell’ex tronista.