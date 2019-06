Chi è Fabiana Muscas, la donna che accompagnava Marco Carta alla Rinascente

editato in: da

Si chiama Fabiana Muscas la donna che è stata fermata alla Rinascente di Milano insieme a Marco Carta con l’accusa di furto aggravato.

53 anni e un lavoro all’ospedale di Cagliari, Fabiana si trovava insieme al cantante sardo quando è stata trovata con una refurtiva del valore di 1200 euro. Le sei magliette, secondo le prime indagini, sarebbero state sottratte all’interno dello store milanese, eliminando con un cacciavite l’antitaccheggio, ma non alcuni adesivi che hanno fatto suonare l’allarme durante il superamento delle barriere all’uscita del negozio.

Mentre il giudice non ha convalidato l’arresto per Marco Carta, Fabiana ha ottenuto i domiciliari. Entrambi dovranno presentarsi in tribunale alla prima udienza che si terrà il prossimo settembre. Il cantante di Amici ha affermato più volte di essere estraneo ai fatti e di non aver mai rubato, ma la testimonianza di un addetto alla vigilanza sembra smentire le sue affermazioni.

In attesa che la magistratura faccia luce sulla vicenda, in tanti si interrogano sull’identità di Fabiana Muscas, la donna che era con Carta alla Rinascente. Si tratta di un’infermiera professionale che lavora presso l’ospedale Brotzu nel reparto di cardiologia. Si trovava a Milano, secondo alcune testimonianze, proprio per trascorrere del tempo con Marco.

Classe 1966, la donna, originaria di Cagliari, era diventata amica del cantante dopo aver seguito il suo percorso artistico. Da fan, Fabiana si era trasformata ben presto in confidente, subito dopo la vittoria al Festival di Sanremo. I suoi colleghi l’hanno definita come una persona molto seria, ma con un carattere spigoloso e un po’ difficile.

Alle spalle ha un ottimo curriculum, con la partecipazione a numerosi congressi scientifici ed eventi in veste di tutor, e la gestione dell’équipe infermieristica nella divisione di cardiologia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nell’ultimo periodo aveva espresso la volontà di abbandonare la Sardegna, tanto da richiedere il trasferimento presso il Sant’Andrea di Roma.